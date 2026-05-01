Hamilton kon rekening niet betalen na peperdure date: "Moet ik wegrennen?

Zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton, die momenteel uitkomt voor Scuderia Ferrari, heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over een pijnlijke date uit zijn jongere jaren. De Britse coureur bekent dat hij tijdens een diner in een chique restaurant in zulke grote financiële problemen kwam, dat hij de hulp van zijn moeder moest inroepen om de rekening te kunnen voldoen. Hamilton deelt deze anekdote in de onlangs gelanceerde videocampagne 'Dinner Dialogues' van het mineraalwatermerk S.Pellegrino.

In de huidige fase van zijn carrière behoort de coureur van de Italiaanse renstal tot de absolute grootverdieners in de koningsklasse van de autosport. Met een geschat jaarsalaris van zo'n zestig miljoen dollar en een vermogen dat in de honderden miljoenen loopt, hoeft de 105-voudig Grand Prix-winnaar zich tegenwoordig geen zorgen meer te maken over een restaurantrekening. Bovendien wordt de Brit, die momenteel de vierde plaats in het wereldkampioenschap van 2026 bezet, veelvuldig in het gezelschap van realityster Kim Kardashian gesignaleerd. In zijn beginjaren als aanstormend talent zag zijn leven er echter aanzienlijk minder glamoureus uit.

Paniek om de rekening

In de campagne 'Dinner Dialogues' schuift Hamilton aan voor een diner met drie van zijn oudste vrienden om te praten over vriendschap en succes. Wanneer hem wordt gevraagd naar zijn grootste schaamtemoment, blikt hij terug op een date die financieel volledig uit de hand liep. "Ik herinner me dat ik dit meisje meenam op een date naar een heel duur restaurant en ik kon dit restaurant niet betalen", vertelt de zevenvoudig kampioen openhartig. De situatie werd gedurende de avond steeds nijpender voor de jonge coureur. "En ze bleef maar al die dure dingen bestellen!" aldus Hamilton.

Vluchten naar het toilet

De snel oplopende kosten zorgden voor een moment van pure paniek bij de Britse coureur. Hij zag op dat moment geen andere uitweg dan zich even terug te trekken uit de situatie. "Ik ga naar het toilet en ik weet nog dat ik mijn moeder belde", vervolgt hij zijn verhaal over de bewuste avond. "Ik had zoiets van: mam, wat moet ik doen, ik heb niet genoeg saldo op mijn pinpas. Ik had zoiets van: moet ik wegrennen?".

Miami Grand Prix

Inmiddels staan de zaken er voor de Ferrari-coureur zowel sportief als financieel heel anders voor. Dit weekend komt Hamilton in actie tijdens de Grand Prix van Miami op het Miami International Autodrome, waar op vrijdag 1 mei 2026 de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op het programma staan. De Brit hoopt in Florida zijn sterke seizoensstart bij Ferrari een goed vervolg te geven en zijn positie in de top van het klassement te verstevigen. Daarnaast gonst het in de paddock van de geruchten dat Kardashian dit weekend in Miami zal verschijnen om hem vanaf de grid aan te moedigen.

Aanwezigheid Kardashian

Hoewel het koppel de relatie nog niet officieel heeft bevestigd via een formele verklaring, zijn er de afgelopen maanden diverse publieke waarnemingen geweest die wijzen op een romance. De twee werden eerder in 2026 al arm in arm gespot tijdens het Coachella-festival en Hamilton deelde onlangs zelf beelden waarop te zien was hoe hij samen met Kardashian door de straten van Tokio reed. Omdat de realityster bij de eerdere races van dit seizoen in Australië, China en Japan ontbrak, houden de speculaties over een gezamenlijk optreden in Zuid-Florida de internationale media en fans flink bezig.