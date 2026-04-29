Oliver Bearman voelt zich volledig klaargestoomd om het stoeltje van Lewis Hamilton bij Ferrari over te nemen, mocht de zevenvoudig wereldkampioen besluiten zijn carrière in de Formule 1 op afzienbare termijn te beëindigen. De twintigjarige Brit, die nog altijd deel uitmaakt van de jeugdopleiding van de Italiaanse renstal, hoopt de teamleiding in Maranello de komende tijd te overtuigen van zijn kwaliteiten. Dat vertelt hij in een interview met de Daily Mail.

Bearman is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen als vaste coureur in de koningsklasse. Na een indrukwekkende invalbeurt voor Carlos Sainz in 2024, wist hij vorig jaar de plek van Kevin Magnussen bij het team van Haas te bemachtigen. Ondertussen blijven de geruchten over de toekomst van Hamilton aanhouden. Hoewel de ervaren coureur momenteel de vierde plaats in het wereldkampioenschap bezet en in China nog op het podium stond, wordt er in de paddock volop gespeculeerd over zijn uiteindelijke opvolger bij Ferrari.

Geen angst voor zelfkritiek

De jonge Brit is zelf zeer stellig over zijn ambities. "Ik voel dat ik er klaar voor ben", zo klinkt het resoluut. "Als ik dat niet zou zeggen, zou het niet de moeite waard zijn om naar het circuit te gaan. Ik ben jong en heb nog jaren te gaan. Ik wil ze gewoon een reden geven om voor mij te kiezen. Hoe sneller ik rijd, hoe beter mijn kansen zijn", aldus de coureur. Om dat doel te verwezenlijken, ligt zijn volledige focus op zijn huidige prestaties bij de Amerikaanse renstal. "Ik concentreer me op mezelf, op het leveren van mijn beste prestaties voor Haas. Net zoals het team na elk weekend een debriefing houdt, doe ik dat intern ook, en eveneens met mijn coach. We zorgen ervoor dat er geen middel onbeproefd blijft".

Mentaal aspect

Bearman, die momenteel de zevende plaats in de WK-stand in handen heeft, benadrukt dat pure raceresultaten niet de enige graadmeter vormen. "Het gaat niet per se om het behaalde resultaat, maar om de persoonlijke prestatie. Je mag geen ego hebben, en geen angst om jezelf te bekritiseren. Maar je hebt wel een goed niveau van zelfvertrouwen nodig. Dat stelt je in staat om de schuld niet ergens anders neer te leggen. Voor nu geniet ik van elke minuut", verklaart hij over zijn leerproces aan de zijde van teamgenoot Esteban Ocon.

Britse snoepjes

Naast het mentale aspect moet Bearman ook fysiek scherp blijven, zeker nadat hij bij een recente crash in Japan een gekneusd been opliep. Tijdens de pauze in de aanloop naar de volgende race in Miami heeft hij veel tijd op de fiets doorgebracht om zijn gewicht op peil te houden. De reglementen schrijven voor dat een coureur inclusief uitrusting minimaal 82 kilo moet wegen, wat betekent dat zijn eigen lichaamsgewicht rond de 79 kilo mag schommelen. "Ik heb daar tijdens de pauze op moeten letten, daarom ben ik gaan fietsen", lacht de coureur, die toegeeft een zwak te hebben voor Brits snoepgoed.

