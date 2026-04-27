Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse

De Chinese autofabrikant BYD onderzoekt de mogelijkheden om toe te treden tot de Formule 1. Stella Li, de vicepresident van de grootmacht op het gebied van elektrische voertuigen, heeft bevestigd dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met de leiding van de koningsklasse.

De geruchten over een mogelijke intrede deden eerder al de ronde, maar zijn inmiddels overgegaan in concrete ontmoetingen. Vorige maand vond er rondom de Grand Prix in Shanghai een gesprek plaats met de topman van de Formule 1. "We hebben Stefano Domenicali ontmoet in Shanghai. We onderhouden een warme relatie en hebben regelmatig contact", begon Li tegenover Sportmediaset bij Auto China 2026 in Peking. Volgens de vicepresident kijkt het merk serieus naar de opties die de Formule 1 te bieden heeft.

BYD ziet kansen in technologie

De interesse van BYD komt niet uit de lucht vallen, aangezien Li zelf de sport een warm hart toedraagt. "Ik hou van de Formule 1, omdat het allemaal draait om passie en cultuur, en mensen dromen ervan om in de Formule 1 te rijden", vertelt zij over de aantrekkingskracht van de raceklasse. Gevraagd of een toekomstige deelname van het Chinese merk tot de mogelijkheden behoort, is de bestuurder stellig. "Ja, we praten erover. Het is een echte kans om onze technologie te testen", verklaart Li.

Dat BYD de Formule 1 ziet als een testomgeving, sluit aan bij de ingrijpende reglementswijzigingen die dit seizoen zijn ingegaan. De nieuwe motoren leggen een veel grotere nadruk op hybridesystemen en maken gebruik van volledig duurzame brandstoffen. De elektrische componenten van de aandrijflijn moeten nu ongeveer de helft van het totale vermogen leveren. Dit past bij de recente technologische ontwikkelingen van BYD, dat onlangs een nieuwe hybridemotor met een recordbrekende thermische efficiëntie en geavanceerde snellaadtechnologieën presenteerde, de vijfde generatie DM-i. Domenicali gaf eerder al aan dat deze nieuwe regels specifiek zijn ontworpen om aantrekkelijk te zijn voor grote autofabrikanten.

Mogelijkheden voor een twaalfde team

Op welke manier BYD mogelijk wil instappen, wordt momenteel nog onderzocht. De opties variëren van een rol als motorleverancier of strategisch partner tot het oprichten van een volledig nieuw, twaalfde team op de grid. Het huidige Concorde Agreement biedt ruimte voor maximaal twaalf formaties en dus 24 auto's. Met de recente toetreding van het Amerikaanse Cadillac, dat dit jaar als elfde team debuteerde, is er nog één startbewijs beschikbaar. Een eventuele nieuwe inschrijving als team gaat wel gepaard met strenge eisen vanuit de FIA, waaronder een forse instapsom.

