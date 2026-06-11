close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025

'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'

Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025 — Foto: © IMAGO
4 reacties

'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA en Formule 1 kondigden woensdag diverse maatregelen aan om vanaf volgend jaar weer meer te leunen op de verbrandingsmotor dan op de elektrische componenten. Toch is er ook een keerzijde: zo meldt PlanetF1 dat de races vanaf komend seizoen mogelijk ook een stukje korter worden.

De FIA wil stapsgewijs de verbrandingsmotor weer meer laten prevaleren en mikt op een 60/40-verhouding in 2028. Volgend jaar zal die verhouding op 58/42 liggen om zo aan alle partijen tegemoet te komen. De stap richting de verbrandingsmotor zorgt er echter ook voor dat er gekeken moet worden naar de hoeveelheid brandstofdoorstroming, vanwege de capaciteit in de brandstoftank. Daarbij kan mogelijk ook de lengte van de races een rol gaan spelen.

Grands Prix inkorten

Zo meldt het Britse medium dat er komend seizoen bij een aantal races, waarvan nog niet bekend is welke, een verkorting van de raceafstand zal plaatsvinden. Ook worden er minder verkenningsrondes ingepland; die ronden rijden coureurs vaak voordat de gridprocedure voor de Grand Prix plaatsvindt. De gedachte is dat de brandstofstroom met 5 procent in 2027 wordt verhoogd, zonder dat de tanks meegroeien, en dus zoekt de FIA naar andere manieren.

Totale afstand anno 2026

De Grands Prix hebben normaliter een afstand van zo’n 305 kilometer, wat vaak resulteert in een race van 1,5 tot 2 uur. Sinds de jaren tachtig is dat al het geval, waarbij rekening is gehouden met de uitzendgemachtigden die dat venster als ideaal beschouwen. Alleen in Monaco wordt afgeweken van de totale afstand; daar wordt ongeveer 260 kilometer afgelegd.

Hoeveel de races vanaf komend jaar worden ingekort en om welke Grands Prix het gaat, moet nog bekend worden.

Kortere Grands Prix vanaf 2027

231 stemmen

Gerelateerd

FIA 2026-reglement FOM 2026-power units 2026-auto

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'

Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'

  • Vandaag 06:58
  • 3
'FIA gaat na klachten Red Bull opnieuw ADUO-resultaten beoordelen'

'FIA gaat na klachten Red Bull opnieuw ADUO-resultaten beoordelen'

  • 29 minuten geleden
  • 2
'Red Bull woedend en in protest na FIA-analyse', Leclerc breekt met Ferrari-partner | GPFans Recap Recap

'Red Bull woedend en in protest na FIA-analyse', Leclerc breekt met Ferrari-partner | GPFans Recap

  • Gisteren 21:42
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend Breaking

BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend

  • Gisteren 19:35
  • 2
Alpine dwingt FIA-zitting af: podium Hadjar donderdag in gevaar tijdens online meeting

Alpine dwingt FIA-zitting af: podium Hadjar donderdag in gevaar tijdens online meeting

  • 9 juni 2026 18:55
  • 6
Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

  • 7 juni 2026 20:57
  • 8

Net binnen

13:18
'FIA gaat na klachten Red Bull opnieuw ADUO-resultaten beoordelen'
12:36
Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'
12:12
'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'
11:51
Mercedes plaatst gouden filmpje over handdoekincident Antonelli/Kardashian
11:32
Ford-topman onthult plannen met Verstappen: "We zouden het geweldig vinden"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië Tijdschema F1 Barcelona

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Vandaag 08:01
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje' inlaatsysteem mercedes

Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'

Vandaag 06:58 3
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend Breaking

BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend

Gisteren 19:35 2
'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd' aduo-reglement

'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'

Gisteren 10:12 8
Ontdek het op Google Play
x