De FIA en Formule 1 kondigden woensdag diverse maatregelen aan om vanaf volgend jaar weer meer te leunen op de verbrandingsmotor dan op de elektrische componenten. Toch is er ook een keerzijde: zo meldt PlanetF1 dat de races vanaf komend seizoen mogelijk ook een stukje korter worden.

De FIA wil stapsgewijs de verbrandingsmotor weer meer laten prevaleren en mikt op een 60/40-verhouding in 2028. Volgend jaar zal die verhouding op 58/42 liggen om zo aan alle partijen tegemoet te komen. De stap richting de verbrandingsmotor zorgt er echter ook voor dat er gekeken moet worden naar de hoeveelheid brandstofdoorstroming, vanwege de capaciteit in de brandstoftank. Daarbij kan mogelijk ook de lengte van de races een rol gaan spelen.

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Grands Prix inkorten

Zo meldt het Britse medium dat er komend seizoen bij een aantal races, waarvan nog niet bekend is welke, een verkorting van de raceafstand zal plaatsvinden. Ook worden er minder verkenningsrondes ingepland; die ronden rijden coureurs vaak voordat de gridprocedure voor de Grand Prix plaatsvindt. De gedachte is dat de brandstofstroom met 5 procent in 2027 wordt verhoogd, zonder dat de tanks meegroeien, en dus zoekt de FIA naar andere manieren.

Totale afstand anno 2026

De Grands Prix hebben normaliter een afstand van zo’n 305 kilometer, wat vaak resulteert in een race van 1,5 tot 2 uur. Sinds de jaren tachtig is dat al het geval, waarbij rekening is gehouden met de uitzendgemachtigden die dat venster als ideaal beschouwen. Alleen in Monaco wordt afgeweken van de totale afstand; daar wordt ongeveer 260 kilometer afgelegd.

Hoeveel de races vanaf komend jaar worden ingekort en om welke Grands Prix het gaat, moet nog bekend worden.