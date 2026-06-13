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Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO
5 reacties

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Peter Windsor noemt het feit dat Max Verstappen op de vrijdag in Barcelona überhaupt geen run op de zachte band wilde doen, een klap in het gezicht voor het team van Red Bull Racing.

De vrijdag in Barcelona is stroef verlopen voor Red Bull Racing. Na een indrukwekkende kwalificatie in Monaco voor Verstappen en een nieuwe voorvleugel onder de Spaanse zon waren de verwachtingen hooggespannen, maar de Oostenrijkse grootmacht kreeg de boel tijdens de eerste twee vrije trainingen nog niet aan de praat. Verstappen was in beide sessies vooral bezig met lange runs met veel benzine aan boord, en dat is volgens Peter Windsor veelzeggend over de staat van de RB22 op dit moment.

Geen run op softs voor Verstappen

"Max Verstappen is niet blij met de Red Bull", vertelt de voormalig teameigenaar op zijn eigen YouTube-kanaal. "Hij deed geen echte run op de zachte band. Hij reed één ronde op de zachte band en keerde toen terug naar de pits, om met meer benzine een run op de harde band te doen. Het is bijna alsof hij denkt: 'Ik wil niet eens weten hoe de auto met een lege tank voelt. Laten we gewoon ons werk doen met veel benzine aan boord, wat ik wil er eigenlijk niet mee rijden zoals het nu is.'

Een klap in het gezicht voor Red Bull Racing

De Formule 1-analist vervolgt: "Hij zei al vrij vroeg in de eerste sessie dat de auto verschrikkelijk aanvoelde. Dat is een klap in het gezicht voor alle mensen bij Red Bull. We hadden natuurlijk niet verwacht dat Red Bull net zo snel zou zijn als in de kwalificatie van Monaco, maar ik had niet gedacht dat ze zo langzaam zouden zijn." De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië begint vanmiddag om 16:00 uur.

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