Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing
Peter Windsor noemt het feit dat Max Verstappen op de vrijdag in Barcelona überhaupt geen run op de zachte band wilde doen, een klap in het gezicht voor het team van Red Bull Racing.
De vrijdag in Barcelona is stroef verlopen voor Red Bull Racing. Na een indrukwekkende kwalificatie in Monaco voor Verstappen en een nieuwe voorvleugel onder de Spaanse zon waren de verwachtingen hooggespannen, maar de Oostenrijkse grootmacht kreeg de boel tijdens de eerste twee vrije trainingen nog niet aan de praat. Verstappen was in beide sessies vooral bezig met lange runs met veel benzine aan boord, en dat is volgens Peter Windsor veelzeggend over de staat van de RB22 op dit moment.
Geen run op softs voor Verstappen
"Max Verstappen is niet blij met de Red Bull", vertelt de voormalig teameigenaar op zijn eigen YouTube-kanaal. "Hij deed geen echte run op de zachte band. Hij reed één ronde op de zachte band en keerde toen terug naar de pits, om met meer benzine een run op de harde band te doen. Het is bijna alsof hij denkt: 'Ik wil niet eens weten hoe de auto met een lege tank voelt. Laten we gewoon ons werk doen met veel benzine aan boord, wat ik wil er eigenlijk niet mee rijden zoals het nu is.'
Een klap in het gezicht voor Red Bull Racing
De Formule 1-analist vervolgt: "Hij zei al vrij vroeg in de eerste sessie dat de auto verschrikkelijk aanvoelde. Dat is een klap in het gezicht voor alle mensen bij Red Bull. We hadden natuurlijk niet verwacht dat Red Bull net zo snel zou zijn als in de kwalificatie van Monaco, maar ik had niet gedacht dat ze zo langzaam zouden zijn." De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië begint vanmiddag om 16:00 uur.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas
- 57 minuten geleden
Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"
Net binnen
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas
- 57 minuten geleden
Spider-Man Antonelli op Barcelona-tribune: F1-regie ontmaskert Italiaan
- 1 uur geleden
- 1
Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert
- 1 uur geleden
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht
- 2 uur geleden
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing
- 2 uur geleden
- 5
MotoGP-legende Marquez passeert Alonso: "Ik waardeer Verstappen het meest"
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni