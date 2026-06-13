Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco
Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco
Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft in aanloop naar de Grand Prix van Barcelona-Catalonië een opvallend cadeau in ontvangst mogen nemen. De negentienjarige Italiaan kreeg een gepersonaliseerde handdoek opgestuurd van Kim Kardashian, nadat de Amerikaanse superster er na de race in Monaco met zijn winnaarshanddoek vandoor was gegaan. Met dit gebaar lijkt de lucht tussen het team en Kardashian definitief geklaard.
Tijdens het raceweekend in het prinsdom ontstond vorige week een viraal moment toen Kardashian, die aanwezig was om haar kerverse vriend en Ferrari-coureur Lewis Hamilton te steunen, de klaarliggende handdoek van racewinnaar Antonelli meepakte. Op beelden was te zien hoe ze het doekje gebruikte om haar voorhoofd af te deppen. Het moment leidde tot veel reacties op social media, waarna Mercedes er eerder deze week nog ludiek op inspeelde met een video waarin Antonelli en teamgenoot George Russell zich afvroegen waar zijn handdoek nou was gebleven.
Kardashian verrast Antonelli met cadeau
Als reactie op de virale beelden heeft Kardashian nu een vervangend exemplaar naar de Mercedes-garage in Spanje gestuurd. In een video van het Duitse team is te zien hoe de kampioenschapsleider direct na de vrijdagstrainingen een witte handdoek met een roze lint krijgt overhandigd. Op de stof prijkt de tekst 'To Kimi from Kim'. De jonge coureur was zichtbaar verrast en vroeg: "Is het echt van haar?". Nadat een teamlid bevestigde dat het cadeau daadwerkelijk van Kardashian afkomstig was, zei hij "Dank je wel, Kim", waarna hij het lintje verwijderde en de handdoek meteen om zijn nek sloeg. Vol trots reed hij ermee rond op zijn step voor de paddock van het Circuit de Barcelona-Catalunya.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"
- 11 juni 2026 19:34
- 4
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni 2026 18:05
- 6
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Barcelona: Zeven rookies in actie, Russell snelste op softs
- Gisteren 13:28
Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen
- Gisteren 13:03
Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"
Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen
Net binnen
Norris: "Russell is waarschijnlijk wat van zijn zelfvertrouwen kwijtgeraakt"
- 19 minuten geleden
Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco
- 1 uur geleden
- 1
Ben Sulayem komt met V8-belofte voor F1-fans: 'Minder hybride, meer geluid'
- 1 uur geleden
- 1
Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië?
- 2 uur geleden
Verstappen baalt in Barcelona, Red Bull en McLaren trekken samen op tegen FIA | GPFans Recap
- Gisteren 21:49
Wolff over enorme progressie Antonelli: "Daarom zeggen we dat tegen Italiaanse media"
- Gisteren 21:22
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni