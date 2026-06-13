Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft in aanloop naar de Grand Prix van Barcelona-Catalonië een opvallend cadeau in ontvangst mogen nemen. De negentienjarige Italiaan kreeg een gepersonaliseerde handdoek opgestuurd van Kim Kardashian, nadat de Amerikaanse superster er na de race in Monaco met zijn winnaarshanddoek vandoor was gegaan. Met dit gebaar lijkt de lucht tussen het team en Kardashian definitief geklaard.

Tijdens het raceweekend in het prinsdom ontstond vorige week een viraal moment toen Kardashian, die aanwezig was om haar kerverse vriend en Ferrari-coureur Lewis Hamilton te steunen, de klaarliggende handdoek van racewinnaar Antonelli meepakte. Op beelden was te zien hoe ze het doekje gebruikte om haar voorhoofd af te deppen. Het moment leidde tot veel reacties op social media, waarna Mercedes er eerder deze week nog ludiek op inspeelde met een video waarin Antonelli en teamgenoot George Russell zich afvroegen waar zijn handdoek nou was gebleven.

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Kardashian verrast Antonelli met cadeau

Als reactie op de virale beelden heeft Kardashian nu een vervangend exemplaar naar de Mercedes-garage in Spanje gestuurd. In een video van het Duitse team is te zien hoe de kampioenschapsleider direct na de vrijdagstrainingen een witte handdoek met een roze lint krijgt overhandigd. Op de stof prijkt de tekst 'To Kimi from Kim'. De jonge coureur was zichtbaar verrast en vroeg: "Is het echt van haar?". Nadat een teamlid bevestigde dat het cadeau daadwerkelijk van Kardashian afkomstig was, zei hij "Dank je wel, Kim", waarna hij het lintje verwijderde en de handdoek meteen om zijn nek sloeg. Vol trots reed hij ermee rond op zijn step voor de paddock van het Circuit de Barcelona-Catalunya.

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