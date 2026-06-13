McLaren heeft richting deze zaterdag van de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië de avondklok geschonden om uit voorzorg werkzaamheden aan beide auto's te verrichten. De Britse renstal heeft hiermee de tweede van in totaal vier toegestane uitzonderingen van dit seizoen ingezet. Het papajateam is niet alleen, want ook bij Alpine en Cadillac werd er tijdens de zogeheten 'curfew' gesleuteld.

Het personeel van het team bevond zich op vrijdagavond en zaterdagochtend binnen de grenzen van het Spaanse circuit tijdens een verplichte rustperiode van elf en een half uur. Deze rustperiode ging om 22:00 uur in en eindigde drie uur voor de aanvang van de derde vrije training. Naast de formatie uit Woking overtraden ook Alpine en Cadillac de regels omtrent de avondklok, waarbij het voor alle drie de teams om hun tweede joker van het jaar ging. Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, heeft in een officieel rapport aan de stewards inmiddels laten weten dat er geen verdere actie nodig is.

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McLaren sleutelt aan power unit, nieuw chassis voor Gasly

De huidige nummer drie uit het constructeurskampioenschap heeft de extra uren in de nacht gebruikt om preventieve werkzaamheden uit te voeren aan de bolides van Lando Norris en Oscar Piastri. McLaren liet zelf weten dat de monteurs de tijd nodig hadden om belangrijke componenten te vervangen. "Het team zal toegestane belangrijke onderdelen vervangen om de betrouwbaarheid van de installatie en integratie van de power unit op beide auto's te helpen verbeteren", aldus de verklaring van het Mercedes-klantenteam, die bijna ieder weekend wel problemen kent met de Duitse motor.

Omdat McLaren gebruikmaakt van een officiële uitzondering, heeft het nachtelijke werk geen sportieve gevolgen voor het verdere verloop op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Ze hopen met de aanpassingen aan de MCL40 de goede lijn van de vrijdag door te kunnen trekken. Tijdens de tweede vrije training noteerde Norris immers nog de snelste tijd op de klokken.

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Alpine heeft ook tot in de late uurtjes gewerkt. Ze hebben namelijk een nieuw chassis opgebouwd voor Pierre Gasly, die tijdens de eerste twee vrije trainingen klaagde over problemen met het stuur. Cadillac was het derde team om de avondklok te overschrijden.

Er is een verplichte 'curfew' in de Formule 1 om de monteurs van de teams te beschermen. Aangezien het slopend werk kan zijn, is uitrusten belangrijk. Wordt er toch doorgewerkt buiten de toegestane uren, dan wordt dit aangegeven door de beveiliging op het circuit. Tevens hangen er camera's en sensoren in de garage die activiteit kunnen detecteren. Je mag vier keer in overtreding gaan van de avondklok, voordat er straffen worden uitgedeeld.

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