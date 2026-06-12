De FIA heeft officieel besloten om de twee tijdstraffen van Pierre Gasly uit de F1 Grand Prix van Monaco terug te draaien. Hierdoor krijgt de coureur van Alpine zijn derde plaats terug. Voor Isack Hadjar heeft het besluit vervelende gevolgen, want hij verliest zijn eerste podiumplaats voor Red Bull Racing en valt terug in de officiële einduitslag. De internationale autosportbond oordeelde na een succesvolle herzieningsprocedure dat Gasly de maximumsnelheid in de pitstraat toch niet heeft overtreden.

Tijdens de race in het prinsdom kwam Gasly oorspronkelijk als derde over de streep, maar door twee tijdstraffen van vijf seconden zakte hij weg naar de zevende positie. De stewards stelden destijds vast dat de Fransman tweemaal de snelheidslimiet van 60 kilometer per uur had overschreden in de pitstraat, eerst met 0,1 kilometer per uur en een tweede keer met 0,4 kilometer per uur. Alpine legde zich echter niet bij de beslissing neer. De renstal diende een zogeheten 'Right of Review' in en leverde nieuw bewijsmateriaal aan over de meetapparatuur van de officiële tijdwaarneming.

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Fout in de meting van de pitstraat

Uit documenten van de hoorzitting komt naar voren dat de tijdwaarnemer voor de berekening van de gemiddelde snelheid uitging van een afstand van 2692 centimeter in de eerste sector van de pitstraat. Een laserscan na de race wees echter uit dat de kortste theoretische route tussen de meetpunten slechts 2615 centimeter bedroeg. Toen de FIA deze gecorrigeerde afstand toepaste op de geregistreerde tijden van de Alpine-coureur, bleek zijn snelheid uit te komen op 58,7 en 58,8 kilometer per uur, respectievelijk. De stewards trokken in hun officiële besluit dan ook een heldere conclusie over de vermeende overtreding. "We stellen vast dat dit niet het geval was", erop doelend dat er dus helemaal geen overtreding was.

Door het besluit van de FIA worden de tien seconden aan straftijd van de totale racetijd van Gasly afgetrokken. In de officiële uitslag schuift hij daardoor weer naar de derde positie voor Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson en Arvid Lindblad. Voor de teamgenoot van Max Verstappen is de uitspraak een bittere pil, aangezien de Red Bull-coureur in de veronderstelling was dat hij zijn eerste podium voor de Oostenrijkse formatie had binnengesleept. De kampioenschapsstand voor zowel de coureurs als de constructeurs wordt door de autosportbond per direct opnieuw berekend.

De tijdstraffen van Lewis Hamilton, George Russell, Piastri en Franco Colapinto worden niet teruggedraaid, net als de drive-through penalty van Russell. Deze straffen werden namelijk tijdens de race zelf ingelost in plaats van na de finish erbij opgeteld. Tevens hebben Ferrari, Mercedes en McLaren geen protesten ingediend, waar Alpine dat wel deed.