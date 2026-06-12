De motorensaga in de Formule 1 is in de paddock van Barcelona nog altijd het onderwerp van gesprek. Red Bull Racing beschikt volgens de FIA over de beste verbrandingsmotor van de grid. De Oostenrijkse renstal zelf snapt daar niets van, maar George Russell wist het al maanden.

De performance tussen de verschillende Formule 1-teams is dit seizoen groot. Zo eindigden Lance Stroll en Fernando Alonso op vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië, ruim vier seconden achter de snelste tijd van George Russell in de Mercedes. Om de verschillen tussen de teams kleiner te maken, heeft de FIA daarom recent het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma (ADUO) in het leven geroepen. In een notendop houdt dit programma in dat motorfabrikanten die qua performance meer dan twee procent toegeven op de best presterende krachtbron op de grid, aanpassingen aan de motor mogen doen en extra geld aan de motor uit mogen geven onder het budgetplafond.

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Red Bull-motor komt als beste uit de bus

Aangezien het team van Mercedes tot nu toe alle races gewonnen heeft dit seizoen, was de algemene consensus dat de Zilverpijlen over de beste verbrandingsmotor zouden beschikken. Tijdens het raceweekend in Monaco kwam echter het nieuws naar buiten dat niet Mercedes, maar Red Bull Racing volgens metingen van de FIA de maatstaf is in het huidige veld. Sterker nog, de verbrandingsmotor van Mercedes zou meer dan twee procent achter die van Red Bull Racing liggen, waardoor Mercedes dit seizoen één update aan de motor mag doen. Ferrari, Audi en Honda mogen twee motorupdates doen, omdat zij meer dan vier procent achter Red Bull liggen.

Dit nieuws kwam ook voor Red Bull Racing zelf als een verrassing. Tijdens de mediadag in Barcelona bevestigde Verstappen aan onder andere GPFans dat Red Bull Racing momenteel in gesprek is met de FIA, om uitleg te krijgen over hoe het motorsportorgaan tot deze beslissing is gekomen. Ook Isack Hadjar begreep er weinig van: "Hebben wij de afgelopen zes races gewonnen dan?", klonk het.

Russell niet verrast door ADUO-uitslag

Voor George Russell kwam het nieuws echter niet als een verrassing: "Het kwam niet als een verrassing, want dit is wat we hebben afgesproken met de fabrikanten", laat hij optekenen. "De ADUO-regeling is gebaseerd op het verbrandingselement van de krachtbron. We zagen tijdens de testdagen in Barcelona al dat Red Bull een hele sterke verbrandingsmotor had. De performance die wij dit seizoen hebben laten zien, laat zien hoe geweldig ons chassis is."

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