Lando Norris heeft de snelste tijd op het bord gezet tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. George Russell en Oscar Piastri hebben de top drie gecompleteerd, met Verstappen op P6.

De eerste oefensessie op de asfaltstrook onder de Spaanse zon was het decor voor een boel nieuwe gezichten. Maar liefst zes rookies namen deel aan de sessies. Formule 1-teams zijn verplicht om ieder seizoen per auto minimaal twee coureurs in te zetten tijdens een vrije training, met minder dan drie Formule 1-races achter hun naam. Waar Leonardo Fornaroli in de McLaren als hoogste rookie eindigde op de vijfde plaats, maakte ook Paul Aron indruk. Hij positioneerde de Audi op P6, waar Audi-coureur Gabriel Bortoleto bleef steken op de twaalfde tijd. De snelste ronde kwam op naam van George Russell. De Mercedes-coureur klokte een 1:16.363. Ter vergelijking: Oscar Piastri legde in 2025 beslag op pole position voor deze race met een 1:11.546.

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Tweede vrije training Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Vrije training twee ging om 17:00 uur van start. Met een buitentemperatuur van 29,6 graden Celsius was het asfalt inmiddels opgewarmd tot 49,8 graden Celsius. Bij het vrijgeven van de baan bestormden verschillende coureurs direct het asfalt. De eerste tijd op het bord kwam op naam van Sergio Pérez. De Cadillac-coureur klokte een 1:20.518. Lang bleef de Mexicaan met die tijd logischerwijs niet bovenaan staan. Na de eerste tien minuten was het Oscar Piastri die met een 1:15.724 de koppositie in de tijdenlijst had, gevolgd door Max Verstappen, daar zeven tienden achter. Deze tijden werden gereden op de gele medium-sloffen.

After sitting out FP1 the following drivers are back on track for FP2 ?



Antonelli

Perez

Hamilton

Norris ?

Hadjar

Albon

Hulkenberg #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/v92OEc5Zws — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Opnieuw problemen voor de Red Bull Ford-krachtbron

De viervoudig wereldkampioen deed echter geen directe poging om zijn tijd aan te scherpen. Na een kort bezoekje aan de Red Bull-garage begon Verstappen aan een run op de harde band. Russell kende ondertussen een groot moment in de laatste bochtencombinatie. De Mercedes brak stevig uit, maar de nummer drie in het wereldkampioenschap wist zijn bolide met een snelle stuurbeweging uit het grind te houden, om vervolgens de Zilverpijl met een 1:15.945 op de derde stek te positioneren. Met nog veertig minuten op de klok werd de virtual safety car actief gesteld. De motor van de Racing Bulls van Liam Lawson gaf de geest, vrijwel direct nadat hij de pitstraat uitreed: "Oh, de versnellingsbak is kapot. Gast...", klonk het over de boordradio.

Liam Lawson emerges from the pit lane only to grind to a halt a few metres onto the track



⚠️ Virtual Safety Car ⚠️#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/mKfpD9l0SR — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Momentje Hadjar en Alonso

Met nog een dik half uur op de klok verscheen Verstappen op een setje van de rode sloffen op het circuit. Een verbetering zat er echter nog niet in. Halverwege de sessie bestond de top vijf uit Russell (1:15.435), Piastri (+0.289), Charles Leclerc (+0.364), Kimi Antonelli (+0.580) en Verstappen (+0.886). Fernando Alonso moest ondertussen behoorlijk in de ankers, toen Isack Hadjar plotseling zijn Red Bull vlak voor zijn neus afstak. De Fransman stak direct zijn hand omhoog, om aan te geven dat hij de tweevoudig wereldkampioen niet heeft gezien.

Norris het snelst in VT2, Verstappen op P6

Bij het vallen van de vlag was het Lando Norris die met een 1:15.426 de snelste tijd in handen had. Russell eindigde daar slechts 0.009 seconde achter, gevolgd door Piastri (1:15.483), Leclerc (1:15.799) en Antonelli (1:16.015). Verstappen bleef steken op de zesde tijd met een 1:16.321. De Nederlander heeft echter een groot deel van de training gebruikt om de harde band aan de tand te voelen.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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