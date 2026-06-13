Spider-Man Antonelli op Barcelona-tribune: F1-regie ontmaskert Italiaan
Spider-Man Antonelli op Barcelona-tribune: F1-regie ontmaskert Italiaan
Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje op een opmerkelijke manier beleefd. De negentienjarige leider in het wereldkampioenschap verscheen vrijdag in Barcelona vermomd als Spider-Man op de tribunes om de actie op de baan incognito te kunnen volgen.
De Italiaan kwam tijdens de eerste oefensessie zelf niet in actie, omdat hij zijn bolide tijdelijk moest afstaan voor een sessie met een jonge coureur. Antonelli, die dit seizoen al vijf races op rij wist te winnen, besloot van de vrije tijd gebruik te maken door zich tussen de fans te mengen. Met een masker van de bekende superheld en een capuchon over zijn hoofd nam hij plaats op de stoeltjes langs het circuit.
Aandacht van televisie
In de video geeft de coureur tekst en uitleg bij zijn actie. "Zoals jullie weten doe ik vandaag niet mee aan de eerste vrije training, maar ik ga als Spider-Man naar het circuit", zo vertelt Antonelli voor de camera. "Ik ga wat auto's bekijken", voegt hij daar nog aan toe. De Mercedes-rijder komt er later achter dat zijn aanwezigheid op de tribune niet onopgemerkt was gebleven. "Oh mijn god, was ik op de televisie-uitzending te zien of wat?", reageert hij verrast toen hij zijn masker weer afzette. Een oplettende cameraman had de Italiaan namelijk in beeld gevangen tijdens de eerste training en dat nam de regie mee in de wereldwijde uitzending.
Opvolger Russell
De actie van de jonge WK-leider is overigens niet uniek binnen het team van Mercedes. Zijn huidige teamgenoot George Russell haalde in 2025 een vergelijkbare stunt uit. De Brit ging vorig jaar tijdens het raceweekend in Mexico eveneens incognito de tribunes op om de sfeer en de auto's vanaf de andere kant van de hekken te ervaren.
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