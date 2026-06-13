Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert
Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert
Ralf Schumacher heeft vernomen dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll de zieke Adrian Newey heeft gedwongen om fysiek aanwezig te zijn bij de Grand Prix van Monaco. Het team van Aston Martin laat echter weten 'niets te weten van een dergelijke situatie'.
De renstal uit Silverstone beleeft een uiterst teleurstellende seizoensstart met de nieuwe AMR26. Newey, die de dubbelrol van teambaas en Managing Technical Partner bekleedt, was sinds de seizoensopener in Australië vier races op rij afwezig wegens vermeende ziekte. Hoewel hij in de fabriek werkte aan een broodnodig updatepakket, keerde de Brit in mei tijdens het raceweekend in Monte Carlo terug in de paddock. Volgens Schumacher, sprekend in de Backstage Boxengasse-podcast, gebeurde die terugkeer echter absoluut niet op vrijwillige basis.
Rare situatie
"Helaas had Adrian Newey, die momenteel ziek is, daar niet moeten zijn", zo stelt de Duitse analist. "Eerlijk is eerlijk, hij kwam op dringend verzoek van meneer Stroll, omdat hij wilde dat hij koste wat het kost terugkeerde naar het circuit. Ik moet zeggen dat het ook niet ideaal is, want hij kan natuurlijk niet veel doen op het circuit." Schumacher omschrijft de teameigenaar als iemand die zwaar onder de huidige prestaties lijdt. "Je merkt dat hij eronder lijdt; bij papa Stroll stijgt de bloeddruk en gaat zijn hart sneller kloppen als hij de paddock binnenloopt". Volgens de oud-coureur is de situatie uitgelopen op een grote strijd achter de schermen. "Voor hem is dit een soort walk of shame geworden, zoals Jost Capito ooit zei."
Aston Martin weet van niks
Het zijn behoorlijke stevige aantijgingen die de Duitser dan toch wel maakt over het forceren van een zieke werknemer richting zijn werkplek. GPFans ging in Barcelona langs bij Aston Martin om daar de uitspraken van de oud-coureur voor te leggen en daar herkent men zich niet in het verhaal: "Dat is niet iets waar wij op de hoogte van zijn. Newey was daar gewoon om zijn werkzaamheden normaal uit te voeren."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun
- 57 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"
Net binnen
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun
- 57 minuten geleden
Spider-Man Antonelli op Barcelona-tribune: F1-regie ontmaskert Italiaan
- 1 uur geleden
- 1
Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert
- 1 uur geleden
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht
- 2 uur geleden
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing
- 2 uur geleden
- 5
MotoGP-legende Marquez passeert Alonso: "Ik waardeer Verstappen het meest"
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni