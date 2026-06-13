Ralf Schumacher heeft vernomen dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll de zieke Adrian Newey heeft gedwongen om fysiek aanwezig te zijn bij de Grand Prix van Monaco. Het team van Aston Martin laat echter weten 'niets te weten van een dergelijke situatie'.

De renstal uit Silverstone beleeft een uiterst teleurstellende seizoensstart met de nieuwe AMR26. Newey, die de dubbelrol van teambaas en Managing Technical Partner bekleedt, was sinds de seizoensopener in Australië vier races op rij afwezig wegens vermeende ziekte. Hoewel hij in de fabriek werkte aan een broodnodig updatepakket, keerde de Brit in mei tijdens het raceweekend in Monte Carlo terug in de paddock. Volgens Schumacher, sprekend in de Backstage Boxengasse-podcast, gebeurde die terugkeer echter absoluut niet op vrijwillige basis.

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Rare situatie

"Helaas had Adrian Newey, die momenteel ziek is, daar niet moeten zijn", zo stelt de Duitse analist. "Eerlijk is eerlijk, hij kwam op dringend verzoek van meneer Stroll, omdat hij wilde dat hij koste wat het kost terugkeerde naar het circuit. Ik moet zeggen dat het ook niet ideaal is, want hij kan natuurlijk niet veel doen op het circuit." Schumacher omschrijft de teameigenaar als iemand die zwaar onder de huidige prestaties lijdt. "Je merkt dat hij eronder lijdt; bij papa Stroll stijgt de bloeddruk en gaat zijn hart sneller kloppen als hij de paddock binnenloopt". Volgens de oud-coureur is de situatie uitgelopen op een grote strijd achter de schermen. "Voor hem is dit een soort walk of shame geworden, zoals Jost Capito ooit zei."

Aston Martin weet van niks

Het zijn behoorlijke stevige aantijgingen die de Duitser dan toch wel maakt over het forceren van een zieke werknemer richting zijn werkplek. GPFans ging in Barcelona langs bij Aston Martin om daar de uitspraken van de oud-coureur voor te leggen en daar herkent men zich niet in het verhaal: "Dat is niet iets waar wij op de hoogte van zijn. Newey was daar gewoon om zijn werkzaamheden normaal uit te voeren."

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