close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Newey, Stroll, socials

Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert

Newey, Stroll, socials — Foto: © IMAGO

Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Ralf Schumacher heeft vernomen dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll de zieke Adrian Newey heeft gedwongen om fysiek aanwezig te zijn bij de Grand Prix van Monaco. Het team van Aston Martin laat echter weten 'niets te weten van een dergelijke situatie'.

De renstal uit Silverstone beleeft een uiterst teleurstellende seizoensstart met de nieuwe AMR26. Newey, die de dubbelrol van teambaas en Managing Technical Partner bekleedt, was sinds de seizoensopener in Australië vier races op rij afwezig wegens vermeende ziekte. Hoewel hij in de fabriek werkte aan een broodnodig updatepakket, keerde de Brit in mei tijdens het raceweekend in Monte Carlo terug in de paddock. Volgens Schumacher, sprekend in de Backstage Boxengasse-podcast, gebeurde die terugkeer echter absoluut niet op vrijwillige basis.

Rare situatie

"Helaas had Adrian Newey, die momenteel ziek is, daar niet moeten zijn", zo stelt de Duitse analist. "Eerlijk is eerlijk, hij kwam op dringend verzoek van meneer Stroll, omdat hij wilde dat hij koste wat het kost terugkeerde naar het circuit. Ik moet zeggen dat het ook niet ideaal is, want hij kan natuurlijk niet veel doen op het circuit." Schumacher omschrijft de teameigenaar als iemand die zwaar onder de huidige prestaties lijdt. "Je merkt dat hij eronder lijdt; bij papa Stroll stijgt de bloeddruk en gaat zijn hart sneller kloppen als hij de paddock binnenloopt". Volgens de oud-coureur is de situatie uitgelopen op een grote strijd achter de schermen. "Voor hem is dit een soort walk of shame geworden, zoals Jost Capito ooit zei."

Aston Martin weet van niks

Het zijn behoorlijke stevige aantijgingen die de Duitser dan toch wel maakt over het forceren van een zieke werknemer richting zijn werkplek. GPFans ging in Barcelona langs bij Aston Martin om daar de uitspraken van de oud-coureur voor te leggen en daar herkent men zich niet in het verhaal: "Dat is niet iets waar wij op de hoogte van zijn. Newey was daar gewoon om zijn werkzaamheden normaal uit te voeren."

Gerelateerd

Aston Martin Adrian Newey Grand Prix van Monaco Circuit de Barcelona-Catalunya Lawrence Stroll

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco

Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco

  • Vandaag 08:44
  • 6
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

  • 2 uur geleden
  • 5
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun Live

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun

  • 57 minuten geleden
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht

McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht

  • 2 uur geleden
Hadjar woest op Pérez in Barcelona: "Is hij zich daar überhaupt bewust van?"

Hadjar woest op Pérez in Barcelona: "Is hij zich daar überhaupt bewust van?"

  • 3 uur geleden
Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

  • 3 uur geleden

Net binnen

12:25
Live
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun
11:53
Spider-Man Antonelli op Barcelona-tribune: F1-regie ontmaskert Italiaan
11:08
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht
10:44
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing
10:30
MotoGP-legende Marquez passeert Alonso: "Ik waardeer Verstappen het meest"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas Live

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: Mercedes één-twee, rode vlag voor Bottas

57 minuten geleden
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6 Samenvatting VT2

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

Gisteren 18:00 1
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig' Toto Wolff

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

Gisteren 17:41 11
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken" George Russell

Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"

Gisteren 15:08 3
Ontdek het op Google Play
x