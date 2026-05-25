Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
Lewis Hamilton stelt dat de aanwezigheid van zijn moeder, Carmen Larbalestier, een sleutelrol heeft gespeeld tijdens zijn succesvolle raceweekend in Canada. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan dat de gezamenlijke tijd buiten de baan hem enorm heeft geholpen en dat hij haar voortaan het liefst bij elke race aanwezig ziet. De coureur deed deze uitspraken tijdens de officiële persconferentie na afloop van de wedstrijd.
Tijdens de Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve behaalde Hamilton een tweede plaats, één van zijn beste resultaten sinds hij de overstap maakte naar Ferrari. Hamilton kende een sterk weekend in Canada en was ook teamgenoot Charles Leclerc de baas. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is het geen toeval dat hij een succesvol weekend had in Montreal. Hamilton had namelijk zijn moeder meegenomen en verbleef samen met haar in een gehuurd appartement. De Brit stelt dat dit hem geluk heeft gebracht.
Hamilton keek films met zijn moeder in Canada
Voor zijn verblijf in Montreal koos de Brit er bewust voor om geen standaard hotelkamer te boeken, maar een appartement te huren zodat Larbalestier bij hem in kon trekken. Hamilton benadrukt de waarde van deze gezamenlijke momenten. "Het was een heel tof weekend. Ik had hier een appartement en dus verbleef mijn moeder bij mij. Elke avond aten we samen en keken we een film of zaten we gewoon te praten. Het was geweldig", aldus Hamilton.
Daarnaast wijst de voormalig Mercedes-coureur op de positieve invloed die zij op zijn gemoedstoestand heeft. Larbalestier geldt al langer als een belangrijke emotionele steunpilaar in zijn leven. "We gaan er nog een paar dagen tussenuit, dus daar heb ik heel veel zin in. En om dan met een positief resultaat af te sluiten is fantastisch. Ze moet nu wel vaker komen, ze is duidelijk mijn geluksbrenger. Ik wil haar elk weekend erbij hebben", verklaart hij over haar aanwezigheid.
Hamilton beter in z'n vel bij Ferrari
De ontspannen voorbereiding wierp duidelijk zijn vruchten af op het asfalt. De huidige nummer vier in het wereldkampioenschap wist na een intens gevecht Max Verstappen achter zich te houden en hoefde alleen racewinnaar Kimi Antonelli voor zich te dulden. Voor de coureur, die momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, voelde het resultaat als een belangrijke opsteker na een periode van hard werken op de achtergrond.
Grand Prix van Canada
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Red Bull deelt steek onder water uit aan Russell met opvallende social media-post
- 6 minuten geleden
Verstappen liet Red Bull bewust fout maken: 'Moest het ze laten voelen, want ze wilden niet luisteren'
- 29 minuten geleden
- 1
Russell biedt excuses aan voor woede-uitbarsting na uitvalbeurt
- 43 minuten geleden
- 4
Mercedes verdient de complimenten door niet de fout van McLaren te maken | GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 1 uur geleden
Verstappen onthult cruciaal gesprek met Red Bull: "Ik weet wat ik wil"
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei