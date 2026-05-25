Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Lewis Hamilton stelt dat de aanwezigheid van zijn moeder, Carmen Larbalestier, een sleutelrol heeft gespeeld tijdens zijn succesvolle raceweekend in Canada. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan dat de gezamenlijke tijd buiten de baan hem enorm heeft geholpen en dat hij haar voortaan het liefst bij elke race aanwezig ziet. De coureur deed deze uitspraken tijdens de officiële persconferentie na afloop van de wedstrijd.

Tijdens de Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve behaalde Hamilton een tweede plaats, één van zijn beste resultaten sinds hij de overstap maakte naar Ferrari. Hamilton kende een sterk weekend in Canada en was ook teamgenoot Charles Leclerc de baas. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is het geen toeval dat hij een succesvol weekend had in Montreal. Hamilton had namelijk zijn moeder meegenomen en verbleef samen met haar in een gehuurd appartement. De Brit stelt dat dit hem geluk heeft gebracht.

Hamilton keek films met zijn moeder in Canada

Voor zijn verblijf in Montreal koos de Brit er bewust voor om geen standaard hotelkamer te boeken, maar een appartement te huren zodat Larbalestier bij hem in kon trekken. Hamilton benadrukt de waarde van deze gezamenlijke momenten. "Het was een heel tof weekend. Ik had hier een appartement en dus verbleef mijn moeder bij mij. Elke avond aten we samen en keken we een film of zaten we gewoon te praten. Het was geweldig", aldus Hamilton.

Daarnaast wijst de voormalig Mercedes-coureur op de positieve invloed die zij op zijn gemoedstoestand heeft. Larbalestier geldt al langer als een belangrijke emotionele steunpilaar in zijn leven. "We gaan er nog een paar dagen tussenuit, dus daar heb ik heel veel zin in. En om dan met een positief resultaat af te sluiten is fantastisch. Ze moet nu wel vaker komen, ze is duidelijk mijn geluksbrenger. Ik wil haar elk weekend erbij hebben", verklaart hij over haar aanwezigheid.

Hamilton beter in z'n vel bij Ferrari

De ontspannen voorbereiding wierp duidelijk zijn vruchten af op het asfalt. De huidige nummer vier in het wereldkampioenschap wist na een intens gevecht Max Verstappen achter zich te houden en hoefde alleen racewinnaar Kimi Antonelli voor zich te dulden. Voor de coureur, die momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, voelde het resultaat als een belangrijke opsteker na een periode van hard werken op de achtergrond.

