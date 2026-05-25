Norris steekt hand in eigen boezem over intermediates: "Heb er zelf vooral op aangedrongen"
Regerend wereldkampioen Lando Norris geeft achteraf toe dat het uit zijn koker kwam om te starten op de intermediatebanden voor de Grand Prix van Canada. Het bleek achteraf de verkeerde keuze te zijn, waardoor de race van de Engelsman uiteindelijk van de regen in de drup viel.
McLaren zat het hele weekend dicht tegen de tijden van de Mercedessen aan, al hebben de Zilverpijlen nog wel wat overspeed. Desalniettemin lijkt het grootste gevaar voor het Duitse team te komen vanuit Woking. Toch heeft McLaren nog altijd strategische problemen, iets wat de afgelopen jaren ook al bleek, maar nog recht werd getrokken door de snelheid van de wagens.
Gokje pakt verkeerd uit
Norris verklaart bij F1TV dat het gokje ook zomaar goed had kunnen uitpakken: “Als er één procent meer regen was, dan had het wel goed voor ons uitgepakt, maar dat gebeurde niet. Het ging juist die ene procent de andere kant op en het is lastig om dit soort dingen in te schatten.” Toch wist Norris direct de leiding van de race te pakken, ondanks de start op de groene banden: “Voor ronde één was het geen slechte beslissing, het werkte ergens wel, maar overal was het de verkeerde keuze. Dat moeten we accepteren.”
Norris drong zelf aan op inters
Wel gaat Norris aan de slag met het team om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wordt voorkomen: “Leren wat we kunnen doen om volgende keer een andere keuze te kunnen maken.” Wel erkent de Engelsman dat hij uiteindelijk de intermediates heeft doorgedrukt: “Ik heb er zelf vooral op aangedrongen. Dus die moet ik gewoon accepteren en ik wilde nog maximaliseren daarna, maar we hadden een probleem en uiteindelijk een technisch euvel. Dat heeft ons uit ons lijden verlost.”
