close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell, Mercedes, Canada, 2026

FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

George Russell, Mercedes, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO
26 reacties

FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor George Russell is het vooral de wonden likken na het debacle tijdens de Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur was in gevecht met teamgenoot Kimi Antonelli, maar zag zijn W17 uiteindelijk met technische problemen uitvallen. Daarnaast had de FIA ook nog een appeltje met Russell te schillen, nadat de Engelsman enkele onderdelen uit zijn wagen gooide toen hij stilviel.

Na afloop van de race in Canada werd duidelijk dat Russell compleet in zak en as zat na zijn DNF. Zo vertelde hij bij Sky Sports: "Alles viel ineens uit. Ik ging de bocht in, de motor stopte, de elektronica viel weg en ik had geen fatsoenlijke remmen meer. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik op dit moment moet zeggen. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over kwijt."

FIA deelt boete uit

Nadat de wagen was stilgevallen, gooide Russell uit frustratie zijn head restraint uit de auto. Hoewel dat misschien wel begrijpelijk was, was de FIA er allerminst van gecharmeerd. Het orgaan riep Russell dan ook op het matje voor het incident en besloot een boete van 5.000 euro uit te delen aan de Engelsman. Wel gaat het om een voorwaardelijke straf en wordt verwacht dat Russell zich de komende twaalf maanden niet opnieuw schuldig maakt aan een soortgelijke overtreding.

Russell bood excuses aan bij stewards

Bij de stewards verklaarde Russell: "De coureur legde uit dat hij extreem gefrustreerd was nadat hij de race niet wist uit te rijden. Daarnaast gaf hij aan zich te schamen voor wat er daarna gebeurde. Hij bood zijn excuses aan bij de stewards voor zijn actie en erkende dat hij daarmee niet het goede voorbeeld gaf. Ook stelde hij voor om publiekelijk excuses aan te bieden."

Geldboete voor Russell

890 stemmen

Gerelateerd

Mercedes FIA George Russell Grand Prix van Canada Circuit Gilles Villeneuve

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

  • Gisteren 22:00
  • 6
Russell in zak en as na DNF: "Het is nu zijn kampioenschap om te verliezen"

Russell in zak en as na DNF: "Het is nu zijn kampioenschap om te verliezen"

  • Vandaag 00:33
  • 7
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

  • Gisteren 11:56
  • 10
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

  • 1 uur geleden
  • 3
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada

Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada

  • 54 minuten geleden
  • 1
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

  • Vandaag 00:18
  • 5

Net binnen

10:49
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
10:32
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News
10:15
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
10:01
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
09:46
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Vandaag 00:45
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!" George Russell

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

Vandaag 00:18 5
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee" Max Verstappen

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Gisteren 23:52 2
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek George Russell

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

Gisteren 23:02 10
Ontdek het op Google Play
x