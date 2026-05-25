Voor George Russell is het vooral de wonden likken na het debacle tijdens de Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur was in gevecht met teamgenoot Kimi Antonelli, maar zag zijn W17 uiteindelijk met technische problemen uitvallen. Daarnaast had de FIA ook nog een appeltje met Russell te schillen, nadat de Engelsman enkele onderdelen uit zijn wagen gooide toen hij stilviel.

Na afloop van de race in Canada werd duidelijk dat Russell compleet in zak en as zat na zijn DNF. Zo vertelde hij bij Sky Sports: "Alles viel ineens uit. Ik ging de bocht in, de motor stopte, de elektronica viel weg en ik had geen fatsoenlijke remmen meer. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik op dit moment moet zeggen. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over kwijt."

Artikel gaat verder onder video

FIA deelt boete uit

Nadat de wagen was stilgevallen, gooide Russell uit frustratie zijn head restraint uit de auto. Hoewel dat misschien wel begrijpelijk was, was de FIA er allerminst van gecharmeerd. Het orgaan riep Russell dan ook op het matje voor het incident en besloot een boete van 5.000 euro uit te delen aan de Engelsman. Wel gaat het om een voorwaardelijke straf en wordt verwacht dat Russell zich de komende twaalf maanden niet opnieuw schuldig maakt aan een soortgelijke overtreding.

Russell bood excuses aan bij stewards

Bij de stewards verklaarde Russell: "De coureur legde uit dat hij extreem gefrustreerd was nadat hij de race niet wist uit te rijden. Daarnaast gaf hij aan zich te schamen voor wat er daarna gebeurde. Hij bood zijn excuses aan bij de stewards voor zijn actie en erkende dat hij daarmee niet het goede voorbeeld gaf. Ook stelde hij voor om publiekelijk excuses aan te bieden."