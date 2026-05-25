Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van Canada onverwachts als derde geëindigd en het was dan ook logisch dat hij na afloop voor de camera van Viaplay een stuk beter gemutst was dan na de belabberde kwalificatie op de zaterdag.

Tijdens de Grand Prix van Canada begon Verstappen vanaf P6 aan de race in Montreal. Door de toch wel vreemde keuze van McLaren om met de intermediates te starten, zag hij hen al snel voor zijn neus verdwijnen in de race. De rest van de Grand Prix was het meermaals bakkeleien voor positie met Hamilton, een gevecht waarin hij uiteindelijk aan het kortste eind trok. Desalniettemin leverde het hem alsnog een mooi eerste podium van het jaar op P3.

Niet verwacht

Een positie die de Nederlander niet per se aan zag komen: "Ik had het ook niet verwacht. Lange tijd ook nog op de tweede plek. Op de mediumbanden hadden we te weinig temperatuur, waardoor het net te lastig was om grip te creëren. Het was natuurlijk wel een leuk gevecht ook tot het einde." Verstappen legt ook uit hoe het kan dat hij nog lang bij Hamilton in de buurt bleef op het einde: "Als je binnen een seconde zit kan je meer energie verbruiken. Hier ben je best gelimiteerd, waardoor het veel uitmaakt. Daardoor lijkt het of je dichtbij kan blijven, maar als je buiten die seconde valt, zal het ook meteen wegtrekken. Dan heb je nog misschien een kans.

Genoten van Mercedes-duel

Het grootste verhaal van de race vond vlak voor de deur van Verstappen plaats bij het team van Mercedes, waar Kimi Antonelli en George Russell het continue met elkaar aan de stok hadden: "Het was wel leuk om te zien. Mooi om ze te laten racen. Zo moet het gewoon zijn." Gaat Verstappen dan met een beter gevoel weg dan op de zaterdag? "Uiteindelijk hetzelfde, we moeten eraan werken. Dat weten we ook. Hopelijk kunnen we snel wat vinden de volgende wedstrijden om beter resultaat te pakken."

