Vreugde bij Andrea Kimi Antonelli, maar teleurstelling aan de andere kant van de Mercedes-garage bij George Russell na de F1 Grand Prix van Canada. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Antonelli en Russell vochten ronde na ronde om de leiding op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Terwijl de laatstgenoemde op de eerste plek lag, viel de wagen plotseling stil. Uit frustratie gooide hij allerlei spullen uit de auto, waaronder zijn headrest, en dus wordt Russell door de stewards onderzocht vanwege zijn gedrag. Ondertussen reed Antonelli naar de overwinning voor Lewis Hamilton, die in de slotfase Max Verstappen versloeg voor P2. De top drie, evenals Russell, heeft na de vijfde Grand Prix van 2026 gereageerd. Verder hangt er toch weer een vraagteken boven Verstappens toekomst in de Formule 1, aangezien het allemaal afhangt van de motorreglementen, en de FIA maakte een foutje bij een onderzoek voor een mogelijke diskwalificatie van de Haas van Esteban Ocon.

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

Hoewel Max Verstappen eerder dit raceweekend liet weten dat hij van plan is om in 2027 in ieder geval nog ‘gewoon’ Formule 1 te rijden, laat hij in Canada weten dat dit tóch op losse schroeven staat. De gewenste motorwijzigingen voor 2027 lijken namelijk onzeker en voor Verstappen is de maat vol. "Als het zo doorgaat, wordt het volgend jaar een lang en zwaar jaar, en dat wil ik niet. Mentaal gezien is het voor mij gewoon niet vol te houden. Absoluut niet", klinkt het ferm. Op de vraag of hij een tussenjaar zou nemen, is de viervoudig wereldkampioen ook duidelijk: "Nee. Er zijn genoeg andere leuke dingen te doen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die twijfelt over zijn toekomst in de Formule 1.

FIA trekt dreiging van diskwalificatie in en erkent foutje: 'Kabel leek op een luchtslang'

Voor Esteban Ocon is een mogelijke diskwalificatie voor de sprintrace in Canada afgewend, nadat de FIA zichzelf corrigeerde na een fout. Het orgaan dacht een flinke overtreding te zien bij de wagen van de Fransman, maar het bleek toch om iets anders te gaan dan wat de FIA in eerste instantie had vastgesteld. "De stewards hebben ook de bandendeken en de bandendrukmeter van auto 31 geïnspecteerd. Dit videobewijs toonde overtuigend aan dat er geen sprake was van een overtreding van de reglementen, omdat er geen contact met de band was geweest waardoor druk had kunnen ontsnappen." Een kabel werd verward met een luchtslang. Lees hier het hele artikel over een foutje van de FIA bij de technische inspectie.

Antonelli leeft mee met Russell na zege in Canada: "Jammer voor hem dat hij pech had"

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn voordeel gepakt uit de uitvalbeurt van Mercedes-teamgenoot George Russell in de F1 Grand Prix van Canada. Nooit eerder in de geschiedenis van de koningsklasse kwamen de eerste vier zeges van iemands carrière achter elkaar, maar dat is Antonelli nu dus wel gelukt. De jonge Italiaan reageert na het verder uitbreiden van zijn leiding in de puntenstand. "Het was een erg leuke strijd, eerlijk gezegd, met George", begon Antonelli. "We zaten zo'n beetje op de limiet. En ja, het was niet makkelijk vandaag. Er waren vlagen van wind, waardoor bocht tien erg lastig was." De Mercedes-coureurs gingen vaak wijd bij de haarspeldbocht. "Ik denk dat hij in de ene ronde zijn wielen blokkeerde, en toen ging ik voor hem, en toen blokkeerde ik mijn wielen. Het was dus heel close, en het was jammer voor hem dat hij pech had." Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli na zijn overwinning in Montreal.

Hamilton geniet en pakt P2: "Geweldig om eindelijk weer eens met Max te racen"

Lewis Hamilton heeft natuurlijk een verschrikkelijk 2025 achter de rug zonder podiums, maar heeft zich vooralsnog uitstekend gerevancheerd in het nieuwe seizoen en zijn tweede podium van het jaar is al een feit. In Canada kwam hij als tweede over de streep en de Brit is dan ook ongelofelijk blij. "Heel veel dank aan mijn team. Deze gasten hebben mij met open armen ontvangen. Het is heel lastig geweest, dus het is geweldig om dan de sweet spot te raken. Een geweldig weekend voor mij. Zeker terwijl deze gasten zo snel zijn. Ik mocht eindelijk weer een keer racen met Max [Verstappen], dat was geweldig." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton na het verslaan van Max Verstappen in Canada.

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada als derde afgesloten. De Nederlander verreed een sterke race en stevende lange tijd af op P2, maar werd in de slotfase achterhaald door Lewis Hamilton. "Ik had wat mooie gevechten op de baan", vertelt Verstappen na afloop. "Vooraan racen is altijd leuker. Het is positief voor ons om onze eerste podiumplaats van het seizoen te behalen. Het gevecht met Hamilton was ook mooi. Ik ben erg blij, het was een lastig weekend. We moeten blijven verbeteren en harder werken dan de concurrentie, dat is het doel." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na zijn podium in Montreal.

Russell in zak en as na DNF: "Het is nu zijn kampioenschap om te verliezen"

George Russell is zichtbaar aangeslagen na zijn plotselinge uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Canada. De kopman van het Mercedes zag zijn auto er onverwachts mee ophouden en geeft aan dat hij de juiste woorden niet kan vinden om de situatie te omschrijven. "Alles viel ineens uit", vertelt Russell bij Sky Sports F1. "Ik ging de bocht in. De motor stopte, de elektronica viel weg en ik had geen fatsoenlijke remmen meer. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik moet zeggen op dit moment. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over kwijt", aldus de senior driver van de Duitse renstal. Lees hier het hele artikel over de reactie van George Russell na zijn uitvalbeurt in Canada.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.

