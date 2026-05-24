FIA trekt dreiging van diskwalificatie in en erkent foutje: 'Kabel leek op een luchtslang'
Voor Esteban Ocon is een mogelijke diskwalificatie voor de sprintrace in Canada afgewend, nadat de FIA zichzelf corrigeerde na een fout. Het orgaan dacht een flinke overtreding te zien bij de wagen van de Fransman, maar het bleek toch om iets anders te gaan dan wat de FIA in eerste instantie had vastgesteld.
Voorafgaand aan de sprintrace werd de bandenspanning van Ocon gecontroleerd en werden de wielen op de auto gemonteerd. Daarbij was er volgens Jo Bauer, FIA-afgevaardigde, geen bijzonderheden te zien. De technische gedelegeerde nam daarna echter waar dat er lucht uit de linkerachterband werd gelaten, terwijl het wiel al op de auto was gemonteerd. Ocon en het team van Haas werden daarom op het matje geroepen.
FIA ziet toch geen overtreding
Uiteindelijk bleek de waarneming van Bauer simpelweg niet te kloppen. De FIA laat weten dat er geen diskwalificatie voor Ocon volgt, omdat het de videobeelden heeft gecontroleerd: "De stewards hebben ook de bandendeken en de bandendrukmeter van auto 31 geïnspecteerd. Dit videobewijs toonde overtuigend aan dat er geen sprake was van een overtreding van de reglementen, omdat er geen contact met de band was geweest waardoor druk had kunnen ontsnappen. Het oorspronkelijke rapport was gebaseerd op een visuele observatie van de scrutineer, die zag dat een teamlid van auto 31 iets vasthield dat leek op een luchtslang die op de band was aangesloten, maar dat in werkelijkheid de elektrische kabel van de bandendeken was. De kabel leek sterk op een luchtslang en kon daardoor gemakkelijk daarmee verward worden."
