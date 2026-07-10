close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Verstappen-helm bij Red Bull gestolen, 'Piastri kan ook exitclausule activeren'

VIDEO | Verstappen-helm bij Red Bull gestolen, 'Piastri kan ook exitclausule activeren'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Tijdens het raceweekend op Silverstone zijn twee replicahelmen van Max Verstappen gestolen, waardoor een educatief programma in de problemen komt. Ferrari heeft tijdens een filmdag de eerste meters gemaakt op het gloednieuwe circuit in Madrid. Volgens Erik van Haren van De Telegraaf kan Oscar Piastri door zijn zesde plek in het WK mogelijk gebruikmaken van een exitclausule bij McLaren.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Oscar Piastri Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen geweigerd door Mercedes, juist nu hij Red Bull wil verlaten: dit is waarom'

'Verstappen geweigerd door Mercedes, juist nu hij Red Bull wil verlaten: dit is waarom'

  • Gisteren 17:56
  • 14
Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"

Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"

  • Vandaag 10:14
  • 5
Verstappen 'als verloren afgeschreven' door Red Bull-debacle: "Hierom is hij gigantisch pisnijdig"

Verstappen 'als verloren afgeschreven' door Red Bull-debacle: "Hierom is hij gigantisch pisnijdig"

  • 2 uur geleden
  • 2
Red Bull overweegt afscheid Macarena-vleugel na crashes: "Heel onplezierig voor Verstappen"

Red Bull overweegt afscheid Macarena-vleugel na crashes: "Heel onplezierig voor Verstappen"

  • 22 minuten geleden
'Verstappen is Red Bull beu, maar komt met drie eisen voor verblijf na 2026'

'Verstappen is Red Bull beu, maar komt met drie eisen voor verblijf na 2026'

  • Vandaag 11:23
  • 5
Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"

Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"

  • 6 juli 2026 16:46
  • 12

Net binnen

15:58
Red Bull overweegt afscheid Macarena-vleugel na crashes: "Heel onplezierig voor Verstappen"
13:42
Verstappen 'als verloren afgeschreven' door Red Bull-debacle: "Hierom is hij gigantisch pisnijdig"
12:29
BYD heeft voorwaarde voor F1 met Horner: 'Alleen dan zouden we deelnemen'
11:23
'Verstappen is Red Bull beu, maar komt met drie eisen voor verblijf na 2026'
10:14
Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko marko in amsterdam

Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko

Vandaag 09:06 3
'Directe ruil met Verstappen mogelijk: Piastri kan ook exitclausule activeren' switch red bull-mclaren

'Directe ruil met Verstappen mogelijk: Piastri kan ook exitclausule activeren'

Vandaag 06:58
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was overtuigd van transfer

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

8 juli 2026 13:24 11
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande' Max Verstappen

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

8 juli 2026 11:20 23
Ontdek het op Google Play
x