Tijdens het raceweekend op Silverstone zijn twee replicahelmen van Max Verstappen gestolen, waardoor een educatief programma in de problemen komt. Ferrari heeft tijdens een filmdag de eerste meters gemaakt op het gloednieuwe circuit in Madrid. Volgens Erik van Haren van De Telegraaf kan Oscar Piastri door zijn zesde plek in het WK mogelijk gebruikmaken van een exitclausule bij McLaren.

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