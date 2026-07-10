Volgens BYD is er momenteel geen sprake van een toetreding van de Chinese autofabrikant tot de Formule 1. Hiermee lijkt een mogelijke route voor een terugkeer van voormalig teambaas Christian Horner afgesloten. Eerder doken er geruchten op dat de 52-jarige Brit de leiding zou krijgen over een nieuw op te richten raceteam van het automerk.

Horner zit zonder werkgever sinds hij kort na de F1 Britse Grand Prix van vorig jaar werd ontslagen door Red Bull. Hoewel zijn contract oorspronkelijk tot en met 2030 doorliep, kwam zijn verplichte verlofperiode in mei van dit jaar ten einde. Sindsdien is Horner vrij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Naast een vermeende interesse van Aston Martin werd Horner de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met BYD, dat de mogelijkheden voor een eigen F1-operatie zou onderzoeken.

Artikel gaat verder onder video

Geen concreet project

Stella Li, vicevoorzitter van BYD, verwijst die speculaties nu echter naar het rijk der fabelen, ondanks bevestigde gesprekken met Formule 1-CEO Stefano Domenicali in Monaco vorige maand. Zij benadrukt dat het merk op dit moment geen plannen heeft om de koningsklasse van de autosport te betreden. "Nee, er is geen project", aldus Li tegenover SoyMotor. Hoewel ze de aantrekkingskracht van F1 erkent, is een daadwerkelijke deelname nog ver weg. "Ik heb gezegd dat er geen project in gedachten is. De droom is er altijd, maar we hebben geen concrete plannen."

BYD komt met voorwaarde

De interesse van de fabrikant van elektrische voertuigen zou bovendien puur technologisch gedreven zijn, en niet gericht op marketing. Alfredo Altavilla, speciaal adviseur van Li, stelt dat een samenwerking alleen zin heeft als de batterijtechnologie van het bedrijf kan worden ingezet. "We zullen nooit deelnemen aan de Formule 1 om alleen maar een sticker op de zijkant van een auto te plakken. Er zijn betere manieren om dat geld te investeren. Als we een manier kunnen vinden om technologiepartner in de Formule 1 te worden, zijn we misschien geïnteresseerd. Maar dat is een voorwaarde", verklaart Altavilla.

De huidige koers van BYD is meteen een kans minder voor Horner om terug te keren in de F1-paddock.

Gerelateerd