Oscar Piastri zou over een prestatieclausule beschikken in zijn contract bij McLaren. Volgens De Telegraaf zou de puntloze zondagsrace van de coureur tijdens de Britse Grand Prix wel eens in zijn voordeel kunnen uitpakken. Hierdoor is de kans namelijk toegenomen dat de Australiër zijn huidige werkgever voortijdig kan verlaten.

Hoewel Piastri nog een doorlopende verbintenis heeft tot en met eind 2028, zou het rommelen tussen hem en de renstal uit Woking. De relatie zou verstoord zijn geraakt na onenigheid over teamorders gedurende het vorige seizoen, waarbij Piastri zich benadeeld voelde ten opzichte van teamgenoot Lando Norris, die er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor ging. Inmiddels onderzoekt zijn manager, voormalig coureur Mark Webber, actief de mogelijkheden om de ontsnappingsclausule te lichten. Het zou gaan om een specifieke voorwaarde stelt dat rond de zomerstop buiten de top vijf van het wereldkampioenschap moet staan om vrij te zijn om te gaan.

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Ontsnappingsroute voor Piastri

Tijdens de meest recente wedstrijd op Silverstone kende Piastri een moeizame zondag, waarbij hij na schade in de openingsronde als elfde over de streep kwam. Erik van Haren benadrukt in de podcast van De Telegraaf dat dit ogenschijnlijk slechte resultaat precies is wat het kamp-Piastri nodig heeft. "Ik denk dat Piastri ook geen beste race had, natuurlijk had hij schade in de eerste ronde en werd hij uiteindelijk elfde, dus geen punten", blikt de journalist terug. Toch ziet hij een zilveren randje voor de coureur uit Melbourne. "Maar dat kan misschien voor hem wel weer voordelig zijn, want die zakt nu wat op de ranglijst en ik weet dat Piastri ook een exitclausule in zijn contract heeft staan rond de zomerstop", aldus Van Haren.

Door de tegenvallende uitslag in Groot-Brittannië bezet de McLaren-coureur momenteel de zesde plaats in de WK-stand met 82 punten, vijftien achter Norris die de vijfde positie in handen heeft. Daarmee zou hij op dit moment voldoen aan de voorwaarden van de clausule. Van Haren ziet in dat de huidige rangschikking de deur opent voor een vertrek. "Volgens mij staat hij nu zesde in de WK-strijd, dus ik kan me voorstellen dat dat wel gunstig is voor hem", concludeert hij.

Directe ruil tussen McLaren en Red Bull

De onthulling over de contractuele status van Piastri komt op een moment dat de rijdersmarkt volop in beweging is. Max Verstappen momenteel in vergevorderde gesprekken verkeren met McLaren over een driejarig contract. De Red Bull Racing-coureur kent zelf een onrustige periode bij zijn team en beschikt eveneens over een clausule waarmee hij kan vertrekken, aangezien hij momenteel buiten de top twee van het klassement staat. Door de ontsnappingsroute van Piastri ontstaat nu het scenario waarbij een directe ruil tussen beide coureurs tot de reële mogelijkheden behoort.