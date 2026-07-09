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Toto Wolff angrily looks at George Russell

Wolff en Russell bevestigen technisch mysterie Mercedes: "Niet overtuigd van de oorzaak"

Toto Wolff angrily looks at George Russell — Foto: © IMAGO

Wolff en Russell bevestigen technisch mysterie Mercedes: "Niet overtuigd van de oorzaak"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Toto Wolff en George Russell hebben laten weten dat de W17 van de Engelsman afgelopen weekend met een merkwaardig probleem kampte. Tijdens de Britse Grand Prix verloor de coureur van Mercedes aanzienlijk veel snelheid op de rechte stukken van Silverstone.

Hoewel Russell in de kwalificatie de vierde tijd noteerde en in de race uiteindelijk als tweede over de streep kwam, verliep het raceweekend allerminst vlekkeloos. Hij moest in de strijd om pole position ruim drie tienden toegeven op zijn 19-jarige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die op zaterdag de snelste was. In de race op zondag wist Russell wel te profiteren van problemen bij de Italiaanse kampioenschapsleider en een pitstop van Lewis Hamilton tijdens een late safety car-fase, waardoor hij opschoof naar de tweede plaats.

Snelheidsverschil op de rechte stukken

Het gebrek aan topsnelheid was gedurende het weekend een doorn in het oog van het team. De nummer twee in de huidige WK-stand legde na de kwalificatie uit waar de pijn zat. "Het hele weekend verloren we al veel tijd op de rechte stukken. In SQ3 was het bijna drie tienden", aldus Russell. "Als je naar de speed traps in de kwalificatie kijkt, kwamen we drie kilometer per uur tekort in de middensector en zes kilometer per uur in de laatste sector vergeleken met mijn teamgenoot en de door Mercedes aangedreven McLaren-bolides". Volgens hem tastten de Zilverpijlen in het duister over de oorzaak. "Het team werkte keihard om te begrijpen hoe dat kwam. We dachten dat we het probleem hadden gevonden en dat de remmen aanliepen, maar we zijn er niet van overtuigd dat dat de oorzaak was", werd hij verder geciteerd door Crash.net.

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Probleem verdween plotseling

Wolff bevestigt de uitleg van Russell en benadrukt dat het defect lastig te lokaliseren was. "Hij had het hele weekend een probleem op de rechte stukken. We konden niets geks zien aan het motorvermogen. Het moet aan een soort mechanische situatie hebben gelegen, of dat nu een gebrek aan slipstream was of iets anders. De data bevestigden absoluut dat hij snelheid tekortkwam, maar het was heel moeilijk te identificeren." Opvallend genoeg verdween de kwaal tijdens de hoofdrace op zondag. "In de race ging het veel beter. Toen zagen we het niet meer terug. Maar desondanks is het iets dat we moeten begrijpen", voegt Wolff eraan toe, die daarmee laat weten dat het probleem van Russells W17-bolide onderzocht gaan worden.

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