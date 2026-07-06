Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hebben Max Verstappen en Toto Wolff onderhandeld over een mogelijke samenwerking bij Mercedes. Die deal is, naar verluidt, geklapt, ondanks dat Verstappen bereid was om salaris in te leveren.

Hoewel Verstappen beschikt over een verbintenis die hem tot en met 2028 bij Red Bull houdt, kan hij deze zomerstop gebruikmaken van een exitclausule als hij buiten de top twee van het kampioenschap staat. De afgelopen weken is vooral McLaren als mogelijke optie in de wandelgangen opgedoken, maar dat Mercedes in het verleden interesse had, heeft Wolff nooit onder stoelen of banken geschoven. Die situatie lijkt echter volledig gekeerd te zijn.

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Mercedes tevreden met huidige line up

Wolff benadrukte de afgelopen weken dat hij eigenlijk vrij blij is met zijn rijdersduo. Zo leidt Kimi Antonelli het kampioenschap en lijkt George Russell zich te ontpoppen als de tweede rijder bij de Zilverpijlen. Met de komst van Verstappen zou er mogelijk wat wrijving binnen de renstal kunnen ontstaan, zoals van 2014 tot en met 2016 tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton.

'Verstappen wilde salaris inleveren'

Volgens het Italiaanse medium zijn er echter wel onderhandelingen geweest tussen Verstappen en Mercedes. Daarbij zou de Nederlander een duidelijke afwijzing hebben gekregen vanuit het Duitse team, want Mercedes zou enorm tevreden zijn met de huidige line-up. “Toto Wolff wilde geen revolutie doorvoeren, ook al was de Nederlander bereid zijn salaris te verlagen tot 50 miljoen per jaar. Wel eiste hij een driejarig contract, maar dat is niet op tafel gelegd tijdens de onderhandelingen,” zo valt te lezen.

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