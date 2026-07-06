'Monza sleept Sprint-privilege binnen: F1-weekenden tot en met 2029 worden omgegooid'
'Monza sleept Sprint-privilege binnen: F1-weekenden tot en met 2029 worden omgegooid'Maak ons je Google-favoriet
Het Autodromo Nazionale Monza zal in 2027, 2028 en 2029 sprintweekenden organiseren tijdens de F1 Grand Prix van Italië. Geronimo La Russa, de voorzitter van de Italiaanse autosportbond ACI, heeft een nieuwe driejarige overeenkomst met de Formule 1 officieel bevestigd. Met de toevoeging van de race op zaterdag hoopt de organisatie het evenement op de historische omloop nog aantrekkelijker te maken voor zowel het publiek als de sponsoren.
De aankondiging vond vandaag plaats in het Teatro alla Scala in Milaan, tijdens een presentatie over de culturele initiatieven rondom de aankomende edities van de Italiaanse Grand Prix, zo meldt F1 Ingenerale. Bij dit evenement was ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali aanwezig. De beleidsbepalers zien het sprintformat als een cruciale stap om de sportieve spanning over alle drie de dagen van het raceweekend te verspreiden.
Sprintrace moet zorgen voor uitverkocht huis
La Russa is zeer te spreken over de zojuist gesloten deal. "Dit is nieuws dat we kunnen delen om het weekend nog aantrekkelijker te maken", stelt de ACI-voorzitter bij de persconferentie. "We hebben een paar dagen geleden een overeenkomst afgerond voor drie opeenvolgende jaren voor de sprintrace. Het is de race op zaterdag die het weekend nog spannender maakt. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een volledig uitverkocht huis voor alle drie de dagen, wat aantoont dat het werk dat wordt verzet positief is", aldus La Russa. De overeenkomst over de Sprint gaat dus vanaf 2027 in. De Italiaanse Grand Prix van aankomende september volgt nog het 'normale' format.
Grootschalige modernisering
Dat werk waar La Russa naar verwijst, heeft betrekking op de grootschalige modernisering van het circuit van Monza. Eerder deze zomer is het terrein officieel overgedragen voor de tweede fase van de verbouwing, die zich onder meer richt op een nieuw mediacentrum, een permanente overkapping voor de Paddock Club en een gerenoveerd centrum voor de wedstrijdleiding. Na de race van later dit jaar zal de baan tijdelijk sluiten voor de fysieke bouwwerkzaamheden, waarna het vernieuwde complex in de zomer van 2027 moet worden opgeleverd. De Grand Prix van Italië staat in ieder geval nog tot en met 2031 op de kalender.
De toewijzing van de sprintraces aan Monza past naadloos in de bredere strategie van de koningsklasse. Domenicali streeft ernaar om het aantal sprintweekenden uit te breiden naar mogelijk twaalf per seizoen. Voor de zogenoemde 'Temple of Speed' is het overigens niet de eerste keer dat er met een afwijkend format wordt gewerkt. In 2021 was het circuit al het decor van een Sprint, die destijds de startopstelling voor de hoofdrace op zondag bepaalde.
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