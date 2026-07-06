Hamilton begrijpt niets van valse start Silverstone: "Geen idee"

Lewis Hamilton kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Groot-Brittannië, die afgelopen zondag werd verreden op het circuit van Silverstone. Ondanks een derde plaats voor eigen publiek is de zevenvoudig wereldkampioen ontevreden over zijn eigen optreden tijdens deze tiende ronde van het wereldkampioenschap. De coureur van Ferrari, die momenteel bezig is aan zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst, wijst daarbij naar een zeldzame valse start en een verkeerde afstelling van zijn bolide.

De race op het iconische Britse asfalt werd gewonnen door Charles Leclerc, de teamgenoot van Hamilton bij de Scuderia. George Russell eindigde namens Mercedes als tweede, nadat hij profiteerde van een late pitstop van de 41-jarige Brit, die daardoor een mogelijke tweede plaats uit handen gaf. Met zijn derde plek behaalde de routinier weliswaar zijn zestiende podiumplaats op het Britse circuit, een recordaantal in de geschiedenis van de sport, maar dat zorgde na afloop niet voor veel vreugde bij de man uit Stevenage.

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Zeldzame valse start

De nummer drie uit de huidige WK-stand kende een moeizaam begin van de wedstrijd, waarin hij vanaf de eerste startrij mocht vertrekken. Voordat de startlichten boven het rechte stuk gedoofd waren, bewoog zijn Ferrari-bolide al zichtbaar. "Niet zo geweldig. Charles heeft fantastisch werk geleverd vandaag en verdient de overwinning volledig. Aan mijn kant was het vanaf het begin behoorlijk slecht. Ik maakte een valse start, wat ik in de ruim 380 races die ik heb gereden maar heel weinig heb gedaan", blikt Hamilton terug op de openingsfase van de race. Voor deze overtreding kreeg de ex-Mercedes-coureur een tijdstraf van vijf seconden opgelegd door de stewards, die hij tijdens zijn eerste pitstop in de zestiende ronde moest inlossen. Gevraagd naar de oorzaak van zijn vroege beweging, heeft de meervoudig racewinnaar geen duidelijke verklaring voor het incident. "Mijn hand bewoog gewoon. Ik weet niet echt waar het vandaan kwam. Het was niet de bedoeling en ik gaf mijn hand niet eens de opdracht om het te doen. Maar goed, het gebeurt", aldus de coureur over het moment van onoplettendheid.

Verkeerde afstelling breekt op

Naast de tijdstraf kampte de Ferrari-rijder gedurende de gehele middag ook met aanzienlijke balansproblemen. Waar de Monegaskische racewinnaar de juiste keuzes maakte wat betreft de set-up, sloeg Hamilton de plank volledig mis bij het bepalen van de benodigde neerwaartse druk. "Wat de balans betreft, merkte ik dat Charles meer vleugel had toegevoegd in vergelijking met de kwalificatie. Ik had het gevoel dat de auto enorm veel overstuur had met de differentieelinstellingen die we hadden. Daarom haalde ik er juist vleugel af, waarna ik aan het begin van de race de grootste onderstuur ooit had", legt de 106-voudig Grand Prix-winnaar uit over de technische keuzes.

Door deze ongelukkige afstelling kon de Britse coureur het tempo van zijn teamgenoot aan de kop van het veld niet volgen. "Hij reed gewoon bij me weg. Ik kon de auto tot halverwege die eerste stint niet eens insturen. Uiteindelijk lukte het me om de auto iets beter te laten draaien met wat aanpassingen aan het differentieel, maar toen was het gat al enorm", vervolgt de huidige nummer drie van het kampioenschap zijn relaas. De opstapeling van problemen zorgde uiteindelijk voor een frustrerende middag voor de man die dit seizoen al wel wist te winnen tijdens de Grand Prix van Spanje. "En dan nog die vijf seconden bij de stop, het was gewoon het ene na het andere", concludeert Hamilton over zijn moeizame thuisrace.