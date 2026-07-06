Verstappen hekelt "onacceptabele" situatie bij Red Bull: "Pijnlijk en gevaarlijk"
Verstappen hekelt "onacceptabele" situatie bij Red Bull: "Pijnlijk en gevaarlijk"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen bestempelt de huidige situatie met twee crashes in twee achtereenvolgende weekenden "erg gevaarlijk". De coureur van Red Bull Racing vloog tijdens de F1 Britse Grand Prix van de baan door een haperende achtervleugel en kampte eerder in Oostenrijk met hetzelfde probleem. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de situatie onacceptabel is.
Tijdens de race op het circuit van Silverstone beleefde de Limburger een dramatische middag. Hoewel hij zich knap naar voren vocht, eindigde zijn wedstrijd voortijdig in de grindbak bij de snelle bocht Stowe. Hierdoor bleef hij op de zondag op een nulscore staan, terwijl Charles Leclerc de overwinning pakte voor George Russell en Lewis Hamilton. WK-leider Andrea Kimi Antonelli verdiende eveneens geen punten door een kapot wheel shield en een straf voor het overschrijden van de track limits. Het incident van Verstappen in de race in Engeland volgde op een eerdere schuiver tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring, waar eveneens de achtervleugel de oorzaak was.
Verstappen noemt het gevaarlijk en onacceptabel
Na afloop van de uitvalbeurt op Silverstone werd hij gevraagd naar de oorzaak. "Hetzelfde als in Oostenrijk. De achtervleugel sloot dus opnieuw niet volledig", legt Verstappen uit tegenover de Hongaarse tv-zender M4 Sport. Voor de Red Bull-coureur is de maat inmiddels vol. Het rijden met onbetrouwbare actieve aerodynamica brengt grote risico's met zich mee op de hoge snelheden. "Dat is extreem pijnlijk en heel gevaarlijk tegelijkertijd", benadrukt hij. "Eén keer kan natuurlijk gebeuren, maar twee keer is onacceptabel. Dit is opnieuw een heel pijnlijk resultaat", klinkt het kritisch over de fouten die bij zijn team gemaakt worden.
De uitvalbeurt op Silverstone is een harde klap voor zijn positie in het wereldkampioenschap. Hij bezet momenteel de zevende plaats in de tussenstand met 76 punten, maar het hadden 91 punten kunnen zijn als hij niet van de baan gespind was. Het had een flinke slag op Antonelli kunnen zijn, die zelf dus ook pech had. De persoonlijke situatie van Verstappen bij zijn renstal is momenteel gespannen. De RB22 had al last van problemen met de balans en de motor, voordat de achtervleugel roet in het eten gooide.
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