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Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull

Red Bull ziet vertrek naar McLaren aankomen en grijpt in, Verstappen direct de dupe

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Red Bull ziet vertrek naar McLaren aankomen en grijpt in, Verstappen direct de dupe

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Gianpiero Lambiase krijgt achter de schermen bij Red Bull Racing steeds minder technische informatie tot zijn beschikking vanwege zijn aanstaande overstap naar McLaren, meldt de doorgaans goed geïnformeerde Telegraaf. Max Verstappen lijkt hier momenteel de dupe van te worden, aangezien de interne frustraties binnen de renstal hoog oplopen. De succesvolle wisselwerking tussen de viervoudig wereldkampioen en zijn vaste race-engineer staat door deze geheimhouding zwaar onder druk.

De huidige gang van zaken is opmerkelijk te noemen, aangezien het team uit Milton Keynes de afgelopen jaren juist uitblonk in het razendsnel vinden van de perfecte afstelling gedurende een raceweekend. Dit succes werd steevast toegeschreven aan de uitstekende samenwerking tussen de Limburger en de 45-jarige engineer. Volgens teambaas Laurent Mekies en diverse andere technici binnen de formatie fungeerde Verstappen altijd als de "beste sensor" van het team, mede dankzij zijn enorme technische kennis achter het stuur. Dat dit fundament nu scheuren vertoont, leidt tot een gespannen sfeer op de werkvloer.

Lambiase krijgt niet alle informatie meer

Lambiase vertrekt uiterlijk begin 2028 naar concurrent McLaren, waar hij de rol van Chief Racing Officer op zich zal nemen. Hoewel de Italiaanse Brit momenteel nog steeds de rechterhand van Verstappen is én Head of Racing van Red Bull, zou technisch directeur Pierre Waché niet alles meer met hem delen. De vrees heerst op de technische afdeling dat de vertrekkende topman geheime en gevoelige informatie op termijn zal doorsluizen naar zijn toekomstige werkgever. "Een echt gezonde situatie is het niet", zo omschrijft De Telegraaf de interne verhoudingen. Dat Lambiase minder informatie krijgt, heeft natuurlijk direct impact op Verstappen en zijn technisch weten en kunnen van de huidige wagen.

Naast de perikelen rondom de vaste stem in de boardradio van Verstappen, kampt de leiding van Red Bull met nog meer dreigende uitstroom. Bronnen van de Nederlandse krant stellen dat met name monteurs veelvuldig het hof worden gemaakt door rivaliserende teams. Vooral bij formaties als Aston Martin en Cadillac kunnen deze bemanningsleden rekenen op salarisverhogingen die oplopen tot wel dertig procent. Een dergelijke overstap is voor veel medewerkers bijzonder interessant geworden, zeker nu het team met de RB22-bolide sportief is teruggevallen. Verstappen bezet momenteel slechts de zevende plaats in het wereldkampioenschap, wat de onrust binnen de organisatie verder aanwakkert.

Is het terecht dat Red Bull informatie afschermt voor Lambiase, ook al schaadt dit Verstappen?

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