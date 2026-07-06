Red Bull ziet vertrek naar McLaren aankomen en grijpt in, Verstappen direct de dupe
Red Bull ziet vertrek naar McLaren aankomen en grijpt in, Verstappen direct de dupeMaak ons je Google-favoriet
Gianpiero Lambiase krijgt achter de schermen bij Red Bull Racing steeds minder technische informatie tot zijn beschikking vanwege zijn aanstaande overstap naar McLaren, meldt de doorgaans goed geïnformeerde Telegraaf. Max Verstappen lijkt hier momenteel de dupe van te worden, aangezien de interne frustraties binnen de renstal hoog oplopen. De succesvolle wisselwerking tussen de viervoudig wereldkampioen en zijn vaste race-engineer staat door deze geheimhouding zwaar onder druk.
De huidige gang van zaken is opmerkelijk te noemen, aangezien het team uit Milton Keynes de afgelopen jaren juist uitblonk in het razendsnel vinden van de perfecte afstelling gedurende een raceweekend. Dit succes werd steevast toegeschreven aan de uitstekende samenwerking tussen de Limburger en de 45-jarige engineer. Volgens teambaas Laurent Mekies en diverse andere technici binnen de formatie fungeerde Verstappen altijd als de "beste sensor" van het team, mede dankzij zijn enorme technische kennis achter het stuur. Dat dit fundament nu scheuren vertoont, leidt tot een gespannen sfeer op de werkvloer.
Lambiase krijgt niet alle informatie meer
Lambiase vertrekt uiterlijk begin 2028 naar concurrent McLaren, waar hij de rol van Chief Racing Officer op zich zal nemen. Hoewel de Italiaanse Brit momenteel nog steeds de rechterhand van Verstappen is én Head of Racing van Red Bull, zou technisch directeur Pierre Waché niet alles meer met hem delen. De vrees heerst op de technische afdeling dat de vertrekkende topman geheime en gevoelige informatie op termijn zal doorsluizen naar zijn toekomstige werkgever. "Een echt gezonde situatie is het niet", zo omschrijft De Telegraaf de interne verhoudingen. Dat Lambiase minder informatie krijgt, heeft natuurlijk direct impact op Verstappen en zijn technisch weten en kunnen van de huidige wagen.
Naast de perikelen rondom de vaste stem in de boardradio van Verstappen, kampt de leiding van Red Bull met nog meer dreigende uitstroom. Bronnen van de Nederlandse krant stellen dat met name monteurs veelvuldig het hof worden gemaakt door rivaliserende teams. Vooral bij formaties als Aston Martin en Cadillac kunnen deze bemanningsleden rekenen op salarisverhogingen die oplopen tot wel dertig procent. Een dergelijke overstap is voor veel medewerkers bijzonder interessant geworden, zeker nu het team met de RB22-bolide sportief is teruggevallen. Verstappen bezet momenteel slechts de zevende plaats in het wereldkampioenschap, wat de onrust binnen de organisatie verder aanwakkert.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen moet maken dat hij weg komt bij Red Bull als hij nog wat wil in de Formule 1
Red Bull ziet vertrek naar McLaren aankomen en grijpt in, Verstappen direct de dupe
Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op
Net binnen
Italiaanse media loven Leclerc en Antonelli op Silverstone en geven Red Bull schuld van DNF Verstappen
- 7 minuten geleden
Verstappen moet maken dat hij weg komt bij Red Bull als hij nog wat wil in de Formule 1
- 41 minuten geleden
- 1
Red Bull ziet vertrek naar McLaren aankomen en grijpt in, Verstappen direct de dupe
- 1 uur geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van België
- 1 uur geleden
Verstappen geadviseerd Red Bull te verlaten: "Hij heeft ze al vier wereldtitels gegeven"
- 2 uur geleden
- 2
Leclerc wint chaotische Britse GP, Verstappen neemt woest afstand van Red Bull | GPFans Recap
- Gisteren 22:04
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli