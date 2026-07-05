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Verstappen after Sprint at Silverstone

Verstappen helemaal klaar met Red Bull na uitvalbeurt: "F*ck deze auto!"

Verstappen after Sprint at Silverstone — Foto: © Red Bull Content Pool
16 reacties

Verstappen helemaal klaar met Red Bull na uitvalbeurt: "F*ck deze auto!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen lag op podiumkoers in de F1 Britse Grand Prix, maar vier ronden voor het vallen van de geblokte vlag stond hij in de grindbak. De Red Bull Racing-coureur zal met een nulscore uit de zondagsrace op Silverstone naar huis gaan. Hij liet gefrustreerd een woest radiobericht achter.

Ondanks dat hij op zaterdag klaagde over problemen met de balans en de Ford-krachtbron, kon Verstappen relatief gezien goed meekomen vandaag. De start was prima en dankzij een undercut kon hij met George Russell en Lewis Hamilton vechten voor een podium. Russell stopte uiteindelijk met een lekke band, maar Hamilton haalde hem wel in. Hij kwam alsnog derde te liggen, toen Andrea Kimi Antonelli een kapot linkervoorwiel opliep.

"F*ck deze auto!"

Verstappen zorgde echter voor de enige safety car in de Britse Grand Prix. Hij schoot op hoge snelheid de grindbak in bij Stowe. Het is nog niet bekend waarom hij de controle over de Red Bull verloor. Maar één ding is zeker: Verstappen is er helemaal klaar mee. "Ik sta vast, jongens", klinkt het zuchtend over de boardradio. Met een woeste toon vervolgde hij: "F*ck deze auto, f*ck! Ongelooflijk weer... F*ck dit!"

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