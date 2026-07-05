Russell geniet van P2 in Silverstone: "Natuurlijk hadden de fans graag een restart gezien"
Russell geniet van P2 in Silverstone: "Natuurlijk hadden de fans graag een restart gezien"Maak ons je Google-favoriet
George Russell is op P2 misschien wel de morele winnaar van het weekend. De Engelsman knokte vooral op P4, maar zag teamgenoot Kimi Antonelli met problemen terugvallen en Max Verstappen voor zich uitvallen. Russell heeft daardoor optimaal geprofiteerd en flink wat punten weten te pakken.
Daar waar teamgenoot Antonelli aan het knokken was om de zege, was Russell vanaf P4 aan het knokken. Daarbij had de Engelsman nog problemen; zo klaagde hij in de openingsfase over zijn versnellingsbak en later in de race moest hij naar binnen vanwege een lekke band. In de slotfase viel echter de een na de ander voor hem uit en na afloop kijkt hij toch wel tevreden terug op het resultaat.
Gelukje met de safety car
Tegenover Jenson Button vertelt Russell: “Mijn eerste podium hier, dus daar ben ik heel tevreden over. Het was een erg ongelukkige race, met de lekke band en dan had ik weer wat geluk met de safety car.” De safety car zou naar binnen rijden in de laatste ronde, maar dat gebeurde niet: “Natuurlijk hadden de fans graag een restart gezien, maar mijn banden waren heel koud, maar voor mij was het oké om de wagen thuis te brengen vanaf P2.”
'Slecht' weekend om weten te draaien
Ondanks de P2 legde Russell het op pure snelheid wel telkens af tegen zijn teamgenoot: “Tijdens de kwalificatie hadden we problemen met de topsnelheid en dat trok zich door in de race. Maar ik zal het team blijven pushen, want deze Ferrari-mannen zien er erg snel uit, dus game on.”
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