Antonelli, Ben Sulayem en meer zorgen voor hilarische beelden met LEGO-crash in grindbak
Antonelli, Ben Sulayem en meer zorgen voor hilarische beelden met LEGO-crash in grindbakMaak ons je Google-favoriet
In aanloop naar de F1 Britse Grand Prix werd er een race met LEGO-karts gehouden op het circuit van Silverstone. Naast alle 22 coureurs uit de koningsklasse van de autosport deed ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem mee en het leverde hilarische beelden op.
LEGO is één van de vele sponsors van de Formule 1 en dus werd er op Silverstone een ware race met LEGO-karts gehouden, vergelijkbaar met wat we vorig jaar al zagen in Miami. De 22 coureurs en Ben Sulayem hadden ieder hun eigen wagentje gemaakt van duizenden bouwsteentjes. Er werd een race gehouden over één rondje in plaats van de standaard parade achterop de vrachtwagen. Max Verstappen had er geen zin in, maar besloot uiteindelijk toch mee te doen.
Alonso wint eindelijk
Zelfs in een wedstrijdje met LEGO-karts proberen Formule 1-coureurs ieder gaatje te vinden. Een boel dachten daarom tijd te winnen door de eerste bochtencombinatie af te snijden. Andrea Kimi Antonelli, die zo dadelijk de Britse Grand Prix vanaf pole position mag aanvangen, kwam vast te staan evenals Mercedes-teamgenoot George Russell, Ferrari-coureur Charles Leclerc, Ben Sulayem, Williams-coureur Carlos Sainz en meer. De laatstgenoemde liet zijn kart achter en sprong op die van Lando Norris.
De race werd gewonnen door Fernando Alonso voor Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.
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