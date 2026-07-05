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Verstappen ahead of Russell in Sprint at Silverstone

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Groot-Brittannië: drama voor Verstappen en Antonelli

Verstappen ahead of Russell in Sprint at Silverstone — Foto: © IMAGO
5 reacties

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Groot-Brittannië: drama voor Verstappen en Antonelli

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Om 16:00 uur is het tijd voor het grote hoofdgerecht van dit weekend: de Grand Prix van Groot-Brittannië. Kimi Antonelli begint vanaf pole position, met beide Ferrari's in zijn kielzog. Max Verstappen moet het gaan doen vanaf P7, met alle chagrijn van de kwalificatie nog in zijn achterhoofd. Veel om te beleven, dus. Mis niks in onderstaand liveblog.

LIVE | Grand Prix van Groot-Brittannië

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7m geleden

17:35

Einde liveblog

Daarmee sluiten we hierbij het liveblog. Dank voor het volgen en hou onze site in de gaten voor alle reacties vanuit Engeland!

8m geleden

17:33

Leclerc wint de Grand Prix van Groot-Brittannië!

De geplaagde Ferrari-coureur beleeft eindelijk zijn moment dit seizoen: hij wint deze enerverende race op Silverstone en gaat los op de boardradio. Ook teammaat Hamilton gaat mee, terwijl Russell knap tweede wordt.

11m geleden

17:30

Wat gebeurt hier nou weer?

De safety car zou binnenkomen, maar rijdt plotseling toch weer door. Wat een grote anticlimax in deze toch wel verder heerlijke race. We gaan dus eindigen achter de safety car en dus wint Leclerc deze wedstijd voor de deur van Russell en Hamilton. Norris wordt vierde, Hadjar vijfde. Antonelli gaat nog flink terugvallen vanaf P9 door zijn vijf seconden straf.

13m geleden

17:28

Safety car in this lap!

We gaan nog een één ronde racen! Spektakel op komst!

16m geleden

17:25

Gaan we nog van start?

Dan moet het toch allemaal snel gaan... We gaan nog 2x over start/finish.

19m geleden

17:23

Wat een rare crash

De achterkant van de Red Bull raakt volledig kwijt en ondanks verwoedde pogingen het te herstellen vliegt hij eraf. Resultaat: een scheldkannonade van jewelste op de boardradio van Verstappen die he-le-maal klaar is met deze auto.

22m geleden

17:19

Verstappen ineens eraf!

ONGELOFELIJK! Verstappen vanaf P3 gaat plotseling het grind in en is klaar hier op Silverstone. Safety car!

23m geleden

17:19

Vijf seconden voor Antonelli

Kan er ook nog wel bij: vijf seconden voor Kimi. Opvallend genoeg lijkt de snelheid wel weer langzaam terug te keren en vliegt hij niet meer aan alle kanten van de baan af. Hij zal wel nog enkele seconden bij Colapinto weg moeten rijden.

24m geleden

17:17

Kimi weigert op te geven

De Mercedes-coureur wordt naar binnen geroepen, maar wil van geen wijken weten en jaagt op het laatste punt. Ondertussen rijgt hij wel de track limits aan elkaar.

28m geleden

17:14

Nog een pitstop van Kimi

Mercedes probeert alles in te zetten om toch nog een puntje te pakken. Hij komt wederom naar binnen en komt op P10 de baan op.

29m geleden

17:13

Totaal geen gang in de Mercedes

Dit gaat niet goed voor Kimi. Het is een wonder dat hij eigenlijk nog de baan op gestuurd is door zijn pitcrew, want zijn wagen vliegt overal over Silverstone heen, behalve over het asfalt.

31m geleden

17:10

Drama voor Kimi!

Grote, grote problemen voor Antonelli waar zijn Mercedes kapot lijkt te lopen. Wonder boven wonder kan hij toch nog door na een pitstop, maar hij valt natuurlijk wel ver terug tot achter Russell. Leclerc zal zitten te juichen in zijn auto want hij stond onder grote druk.

34m geleden

17:07

We zijn weer onderweg met groen

De race is weer volledig onderweg en we hebben nog 12 rondjes op de teller. Stroll krijgt ondertussen nog een vijf seconden tijdstraf.

36m geleden

17:05

Virtual safety car!

Virtual safety car want Hülkenberg heeft zijn wagen moeten stilzetten. Bij Red Bull zijn ze wakker en halen ze direct Verstappen naar binnen voor verse banden. Ook Norris en Hadjar gaan mee, maar die laatste heeft een ontzettend trage stop van maar liefst 9.8 seconden.

37m geleden

17:04

Lewis pakt Max

De zevenvoudig wereldkampioen heeft eindelijk Verstappen te grazen en gaat naar een virtuele podiumplek.

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