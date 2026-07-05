LIVE (gesloten) | Grand Prix van Groot-Brittannië: drama voor Verstappen en Antonelli
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Groot-Brittannië: drama voor Verstappen en AntonelliMaak ons je Google-favoriet
Om 16:00 uur is het tijd voor het grote hoofdgerecht van dit weekend: de Grand Prix van Groot-Brittannië. Kimi Antonelli begint vanaf pole position, met beide Ferrari's in zijn kielzog. Max Verstappen moet het gaan doen vanaf P7, met alle chagrijn van de kwalificatie nog in zijn achterhoofd. Veel om te beleven, dus. Mis niks in onderstaand liveblog.
LIVE | Grand Prix van Groot-Brittannië
Einde liveblog
Daarmee sluiten we hierbij het liveblog. Dank voor het volgen en hou onze site in de gaten voor alle reacties vanuit Engeland!
Leclerc wint de Grand Prix van Groot-Brittannië!
De geplaagde Ferrari-coureur beleeft eindelijk zijn moment dit seizoen: hij wint deze enerverende race op Silverstone en gaat los op de boardradio. Ook teammaat Hamilton gaat mee, terwijl Russell knap tweede wordt.
Wat gebeurt hier nou weer?
De safety car zou binnenkomen, maar rijdt plotseling toch weer door. Wat een grote anticlimax in deze toch wel verder heerlijke race. We gaan dus eindigen achter de safety car en dus wint Leclerc deze wedstijd voor de deur van Russell en Hamilton. Norris wordt vierde, Hadjar vijfde. Antonelli gaat nog flink terugvallen vanaf P9 door zijn vijf seconden straf.
Safety car in this lap!
We gaan nog een één ronde racen! Spektakel op komst!
Gaan we nog van start?
Dan moet het toch allemaal snel gaan... We gaan nog 2x over start/finish.
Wat een rare crash
De achterkant van de Red Bull raakt volledig kwijt en ondanks verwoedde pogingen het te herstellen vliegt hij eraf. Resultaat: een scheldkannonade van jewelste op de boardradio van Verstappen die he-le-maal klaar is met deze auto.
Verstappen ineens eraf!
ONGELOFELIJK! Verstappen vanaf P3 gaat plotseling het grind in en is klaar hier op Silverstone. Safety car!
Vijf seconden voor Antonelli
Kan er ook nog wel bij: vijf seconden voor Kimi. Opvallend genoeg lijkt de snelheid wel weer langzaam terug te keren en vliegt hij niet meer aan alle kanten van de baan af. Hij zal wel nog enkele seconden bij Colapinto weg moeten rijden.
Kimi weigert op te geven
De Mercedes-coureur wordt naar binnen geroepen, maar wil van geen wijken weten en jaagt op het laatste punt. Ondertussen rijgt hij wel de track limits aan elkaar.
Nog een pitstop van Kimi
Mercedes probeert alles in te zetten om toch nog een puntje te pakken. Hij komt wederom naar binnen en komt op P10 de baan op.
Totaal geen gang in de Mercedes
Dit gaat niet goed voor Kimi. Het is een wonder dat hij eigenlijk nog de baan op gestuurd is door zijn pitcrew, want zijn wagen vliegt overal over Silverstone heen, behalve over het asfalt.
Drama voor Kimi!
Grote, grote problemen voor Antonelli waar zijn Mercedes kapot lijkt te lopen. Wonder boven wonder kan hij toch nog door na een pitstop, maar hij valt natuurlijk wel ver terug tot achter Russell. Leclerc zal zitten te juichen in zijn auto want hij stond onder grote druk.
We zijn weer onderweg met groen
De race is weer volledig onderweg en we hebben nog 12 rondjes op de teller. Stroll krijgt ondertussen nog een vijf seconden tijdstraf.
Virtual safety car!
Virtual safety car want Hülkenberg heeft zijn wagen moeten stilzetten. Bij Red Bull zijn ze wakker en halen ze direct Verstappen naar binnen voor verse banden. Ook Norris en Hadjar gaan mee, maar die laatste heeft een ontzettend trage stop van maar liefst 9.8 seconden.
Lewis pakt Max
De zevenvoudig wereldkampioen heeft eindelijk Verstappen te grazen en gaat naar een virtuele podiumplek.
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