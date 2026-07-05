Wolff reageert terug op Vasseur: 'Hij had verder moeten lezen dan de krantenkop'
Wolff reageert terug op Vasseur: 'Hij had verder moeten lezen dan de krantenkop'Maak ons je Google-favoriet
Toto Wolff heeft teruggeslagen en vindt dat Fred Vasseur te snel conclusies getrokken na uitspraken over de updates van Ferrari. De teambaas van Mercedes stelt dat de Fransman enkel de krantenkoppen heeft gelezen en daardoor de context volledig verkeerd heeft begrepen.
Eerder uitte de leidsman van de Duitse renstal publiekelijk zijn zorgen over de uitgaven van het team uit Maranello. Hij suggereerde dat Ferrari door de vele doorgevoerde upgrades snel tegen de grenzen van het budgetplafond zou aanlopen. Vasseur was daar niet van gediend en noemde de suggesties van zijn concurrent 'ironisch'. De teambaas van Scuderia Ferrari verdedigde de ontwikkelingsstrategie van zijn formatie en benadrukte dat zij netjes binnen de financiële regels opereren.
Emoties
Tijdens het raceweekend op Silverstone besloot Wolff de lucht te klaren in gesprek met Sky Sports F1. Hij benadrukt dat hij Ferrari op geen enkele manier van valsspelen wilde betichten. "Fred is heel emotioneel, en als hij mijn opmerkingen had gelezen in plaats van alleen de kop, dan had hij gezien dat wat ik zei een observatie was, en dat het interessant zou zijn om te zien hoeveel updates men aan het einde van het seizoen nog kan brengen", aldus Wolff.
Misverstand
Ondanks de verbale strijd tussen de twee teambazen, neemt de CEO van het Mercedes F1-team de reactie van zijn collega niet al te zwaar op. Hij ziet het vooral als een uiting van gedrevenheid in de jacht op succes. "Maar weet je, het is gewoon de emotie die we allemaal hebben, en gepassioneerd zijn over het succes van ons eigen team, en daar heb ik vrede mee", verklaart de topman. Hij vindt dat zijn eerdere woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd door het kamp van de Italiaanse grootmacht. "Ja, het was een misverstand. Als ik dingen zeg die ik begrepen wil hebben, dan doe ik dat ook, maar in dat geval bedoelde ik het niet echt zo", sluit Wolff af.
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