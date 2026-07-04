Klachten F1-coureurs stromen binnen op Silverstone: 'Het wordt chaotisch en gevaarlijk'

De nieuwe motorreglementen zorgen dit weekend tijdens de F1 Britse Grand Prix op Silverstone voor gevaarlijke situaties op de baan. Tijdens de Sprint eerder vandaag keerde het zogeheten jojo-racen in alle hevigheid terug. Zowel Oscar Piastri als Charles Leclerc luidt de noodklok over de extreme snelheidsverschillen die ontstaan door het beheer van de elektrische energie.

Het probleem komt voort uit de verdeling van het vermogen, waarbij de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving elk de helft voor hun rekening nemen. Omdat coureurs op het Britse circuit ongeveer tachtig procent van de ronde volgas rijden, raakt de batterij snel leeg en is er nauwelijks kans om deze weer op te laden. In snelle bochtencombinaties transformeert de verbrandingsmotor daarom in een generator voor de batterij, wat leidt tot het fenomeen 'superclipping': een plotseling en abrupt vertraging van de auto op snelle gedeeltes. Dit veroorzaakt gevaarlijke verschillen in tempo tussen auto's die energie oogsten en coureurs die vol in de aanval gaan.

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Chaos en gevaar

Piastri, die de korte race als zevende afsloot, zag het voor zijn neus misgaan. De Australiër spreekt van onvoorspelbare taferelen. "De eerste ronde was gewoon chaos met het energieverbruik", stelt de McLaren-coureur tegenover Viaplay. "Eerlijk gezegd was het op sommige punten behoorlijk gevaarlijk, maar we moeten het hier nou eenmaal mee doen", aldus de huidige nummer zes in de tussenstand.

Na de hectische openingsfase bleef het volgens hem lastig om het tempo vast te houden en de auto onder controle te houden in het verkeer. "Daarna was het volgen van andere auto's gewoon heel erg moeilijk", vervolgt hij. "Er zijn zeker wat dingen waar we naar moeten kijken, maar we weten in ieder geval wat we morgen kunnen verwachten, en dat is chaos", blikt hij alvast vooruit op de hoofdrace.

Kwetsbaar op de rechte stukken

Ook Leclerc ondervond grote hinder van het complexe energiemanagement. De Monegask kwam als vijfde over de streep, net voor Max Verstappen. Hij merkte dat het inzetten van de opgeslagen energie per team flink verschilt. "Het lastige is dat wanneer je in een gevecht zat, we heel kwetsbaar waren, omdat we een heel andere inzet van energie hebben dan anderen", legt de Ferrari-rijder uit. "Daardoor was het voor mij heel moeilijk om in te halen."

Vooral richting Stowe ontstonden er hachelijke momenten. "Op weg naar bocht 15 was ik heel erg langzaam vergeleken met de auto's om me heen. Max was eerlijk gezegd nog langzamer", doelt hij op de Red Bull-coureur. "Maar er waren gewoon enorme verschillen, en het is al een flink aantal races geleden dat we deze mate van verschillen tussen auto's hebben gezien, wat het vechten een beetje lastig maakt", concludeert hij.