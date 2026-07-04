Max Verstappen stelt dat Red Bull Racing momenteel structureel snelheid tekortkomt en luidt de noodklok over de ontwikkeling van de auto. De Nederlander kende een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië en stelt dat de huidige situatie onhoudbaar is als het team niet snel ingrijpt.

Dat laat hij optekenen in een interview met De Telegraaf. Waar de Nederlander een week eerder in Oostenrijk nog tweede werd en vragen kreeg over de strijd om de wereldtitel, moest hij op het circuit van Silverstone genoegen nemen met een zevende startplaats. "Dat moeten ze mij maar niet meer vragen", reageert hij daar nu op. De viervoudig wereldkampioen noteerde een tijd van 1:28.893 en moest daarmee polesitter Kimi Antonelli en zelfs Red Bull-jongeling Isack Hadjar voor zich dulden. Hoewel de renstal uit Milton Keynes een vernieuwde achterkant meenam naar het Britse circuit, leverde dat niet het gewenste resultaat op. In het kampioenschap staat de coureur inmiddels op de zevende plaats met 76 punten, ruim achter leider Antonelli.

Artikel gaat verder onder video

Gebrek aan topsnelheid

De lay-out van het 5,891 kilometer lange circuit legde de zwakke plekken van de door Ford aangedreven bolide pijnlijk bloot. Verstappen is dan ook ontevreden over het verloop van de zaterdag. "Het was gewoon dramatisch allemaal. En ik had totaal geen topsnelheid op de rechte stukken", stelt de Limburger. "Op een circuit als dit is dat extra pijnlijk. Dan verbruik je meer batterij omdat je langer vol gas moet gaan en dan kost dat nóg meer tijd in de laatste sector", aldus Verstappen. Concurrenten als McLaren en Ferrari brachten dit weekend eveneens aerodynamische updates mee, waardoor de krachtsverhoudingen continu verschuiven. Verstappen benadrukt dat Red Bull niet stil mag blijven zitten. "Ik heb vorige week ook al gezegd dat je nooit naar één weekend alleen moet kijken. Iedereen komt op andere momenten met updates, ook dit weekend weer. En dan zien de verhoudingen er weer anders uit. Over het algemeen komen we gewoon tekort", concludeert hij. Hij waarschuwt zijn team dan ook voor de rest van het seizoen. "Als we de auto hetzelfde laten, heeft het weinig zin om te racen. Het liefste pas ik alles aan, want als we niks doen blijven we toch op deze plek rondrijden. Of vallen we nog een plaats terug", klinkt het stellig.

Naar huis

De problemen met het energiemanagement baren de Red Bull-coureur ook zorgen voor de komende races. Over twee weken, in het weekend van 17 tot en met 19 juli, staat de Grand Prix van België op het programma. Op het eveneens snelle circuit van Spa-Francorchamps verwacht hij een vergelijkbaar lastig weekend. "En wij hebben het op circuits waar je heel gelimiteerd bent met je energie sowieso moeilijker, zo lijkt het", legt de ex-winnaar uit. De huidige zevende plek in het kampioenschap voedt bovendien de geruchten over een mogelijke ontsnappingsclausule in zijn contract, mocht hij tijdens de naderende zomerstop niet in de top twee staan. Verstappen focust zich voorlopig echter op de doorontwikkeling, al weet hij dat de financiële reglementen een rol spelen. "Richting de rest van het seizoen moeten we kijken in hoeverre we de auto stap voor stap kunnen verbeteren, want je hebt natuurlijk ook te maken met het budgetplafond", aldus de coureur, die zijn frustratie na de kwalificatie niet onder stoelen of banken stak. "Ik kijk er op dit moment vooral naar uit om zondagavond lekker naar huis te gaan", besluit hij cynisch.