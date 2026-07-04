Jos Verstappen heeft hard uitgehaald naar Martin Brundle. De vader van Max Verstappen noemt de Britse analist van Sky Sports "een idioot." De woede van de 54-jarige mentor komt voort uit uitspraken die de voormalig Formule 1-coureur deed over de situatie bij Red Bull Racing.

Tijdens een uitzending van Sky Sports reageerde Brundle op gesprekken tussen het management van de viervoudig wereldkampioen en concurrent McLaren. Er circuleren geruchten dat de stercoureur mogelijk vertrekt bij de renstal uit Milton Keynes. McLaren-CEO Zak Brown gaf eerder deze week aan dat hij de Nederlander direct zou vastleggen als hij een extra auto beschikbaar had. Dit leidde tot speculatie op de Britse zender, waarbij de analist zich hardop afvroeg:"Wat als hij weg wil bij Red Bull".

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Brundle wijst naar leegloop bij Red Bull-management

Vervolgens wees de televisiepersoonlijkheid naar de leegloop bij het team waar Pierre Waché momenteel technisch directeur is. Volgens de Brit heeft de entourage van Verstappen daar een grote rol in gespeeld."Mijn god. Team Verstappen wilde het management van Red Bull destijds toch opblazen? Dat hebben ze inderdaad heel grondig aangepakt. Het begon met Christian Horner, en daarna gingen ze in één streep door met Adrian Newey, Helmut Marko, Jonathan Wheatley, enz. En inmiddels weten we dat ook Paul Monaghan vertrekt. Ik denk dus dat Team Verstappen iets té goed zijn best heeft gedaan om bij Red Bull wat mensen uit de weg te ruimen", aldus de voormalig F1-rijder.

Jos Verstappen slaat online keihard terug

De uitlatingen van de Sky Sports-coryfee schoten in het verkeerde keelgat bij Jos Verstappen. De ex-coureur is dit weekend aanwezig op het circuit van Silverstone om zijn zoon bij te staan tijdens de Britse Grand Prix. Na het horen van de theorie besloot de vertrouweling van de Red Bull-coureur online van zich af te bijten."Weer zo'n idioot die denkt te weten hoe het is", schreef de voormalig rallyrijder over Brundle.

Eerdere aanvaringen met internationale analisten

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de 54-jarige Nederlander in de clinch ligt met mediapersoonlijkheden. Recent uitte de Nederlandse ex-coureur zijn onvrede over Ralf Schumacher en Juan Pablo Montoya. In de ogen van de vader van de viervoudig wereldkampioen is het onbegrijpelijk dat internationale media deze voormalig coureurs een platform bieden. Vooral de situatie rondom Montoya, die dit jaar als expert is toegevoegd aan het team van F1 TV, zit hem dwars. De mentor van de huidige nummer zeven in het kampioenschap begreep niet dat de Colombiaan kritiek mocht uiten op de officiële Formule 1-zender.

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