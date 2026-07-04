Juncadella klapt uit de school over 'genie' Verstappen: "Hij is een absolute freak"

Volgens de Spaanse coureur Dani Juncadella is Max Verstappen een absoluut genie achter het stuur, maar tegelijkertijd een heel normaal persoon. De twee deelden in mei een auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring. In gesprek met Borja Zazo doet Juncadella een boekje open over de ware aard van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen en deelt hij zijn bewondering voor de toewijding van de Nederlander.

Hoewel het duo tijdens de langeafstandsrace in Duitsland door technische problemen uiteindelijk als achtendertigste over de streep kwam, heeft de samenwerking een diepe indruk achtergelaten op Juncadella. De Spanjaard leerde de Red Bull Racing-coureur, die momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap, tijdens zijn debuut in de endurancerace van een heel andere kant kennen.

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Geen superieur wezen

Juncadella benadrukt dat het beeld dat de media soms van de coureur schetsen, niet altijd klopt. "Mensen zien het niet altijd. Ik krijg zo vaak vragen over hoe Max nou eigenlijk is als persoon, ook doordat hij in de pers soms wat anders kan lijken", stelt hij. "Waar veel mensen zich niet bewust van zijn, is dat hij gewoon een mens is. Als je een dag met hem doorbrengt, dan zie je dat hij een absoluut genie is", aldus Juncadella. Hij is dan ook vol lof over de persoonlijkheid van zijn teamgenoot. "Hij is een superster en een uitzonderlijke coureur", stelt hij. "Maar uiteindelijk besef je dat hij ook gewoon een mens is. Hij ademt dezelfde lucht als wij, en daarom zijn we ook gewoon allemaal hetzelfde, want we zijn ook allemaal mensen", verklaart de coureur stellig. "Hij is geen superieur wezen, want hij is gewoon heel erg normaal gebleven".

Absolute freak

Wat Juncadella vooral opviel, is de onuitputtelijke passie voor de sport die Verstappen van dit seizoen met zich meebrengt. "Hij is gewoon een totaal racemonster", verklaart Juncadella. "Het bizarre is dat hij overal van houdt. Hij volgt alles gewoon compleet. Max kijkt de races van de GT World Challenge, hij kijkt ook nog eens naar de 12 uur van Dubai. Hij kijkt gewoon de hele dag door alleen maar races!" Die obsessie beperkt zich niet alleen tot de echte circuits, zo merkte de Spanjaard. "Dan kijkt hij weer naar simraces. Ik denk zelfs dat hij jouw kanaal heeft gezien op Twitch. Hij weet gewoon alles, want hij is een absolute freak op dat gebied", legt hij uit aan zijn gesprekspartner.

Aanpassingsvermogen in de auto

Toch is het de rauwe snelheid in de auto die Verstappen volgens zijn voormalige teamgenoot zo uniek maakt. "Zodra hij in de auto stapt, is hij al helemaal een genie natuurlijk. Hij blinkt daarin altijd uit", verklaart Juncadella. "Dat is nou precies waarom hij zo'n ongekend goede coureur is, want hij kan zich zo goed aanpassen aan anderen".

Dat aanpassingsvermogen zal Verstappen dit weekend hard nodig hebben tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op het circuit van Silverstone, waar de coureur in het verleden al wist te winnen, wordt verwacht dat er veel gemanaged moet worden met de batterij. Dit is een element dat de regerend kampioen doorgaans behoorlijk frustreert wanneer hij in de RB22 niet voluit kan pushen.

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