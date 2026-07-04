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Verstappen during practice at Silverstone

Hoe laat beginnen de Sprint en de kwalificatie voor de Britse Grand Prix?

Verstappen during practice at Silverstone — Foto: © Red Bull Content Pool

Hoe laat beginnen de Sprint en de kwalificatie voor de Britse Grand Prix?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het is pas de zaterdag van de F1 Britse Grand Prix, maar er gaat wel gewoon geracet worden vandaag. Het is namelijk een sprintweekend. Er staat dus een korte race op het programma op Silverstone evenals de kwalificatie voor de Grand Prix. GPFans neemt door wat jij moet weten over deze zaterdag.

Lewis Hamilton heeft zich, voor thuispubliek, op de pole position gekwalificeerd voor de Sprint. Het scheelde heel weinig met Andrea Kimi Antonelli, die slechts elf duizendsten tekortkwam. De nummers drie tot en met zeven zaten erg dicht bij elkaar op drie à vier tienden afstand van Hamilton. Het is Max Verstappen die de tweede startrij deelt met Charles Leclerc voor George Russell, Lando Norris en Oscar Piastri. Isack Hadjar in de andere Red Bull zal samen met Liam Lawson en Arvid Lindblad de top tien op de grid completeren.

Weersverwachting en tijdschema

Het lijkt een droge zaterdag op Silverstone te worden. De zon en bewolking zullen elkaar afwisselen bij temperaturen van 25°C.

De FIA Formule 3 vangt de zaterdag in Engeland aan met Race 1 om 10:35 uur Nederlandse tijd. Daarna wordt de Sprint van de Formule 1 gehouden om 13:00 uur Nederlandse tijd. Na Race 1 van de FIA Formule 2 om 14:45 uur en een demo met de McLaren MP4/1 van John Watson uit 1981 is het tijd voor de kwalificatie voor de Britse Grand Prix om 17:00 uur Nederlandse tijd. De zaterdag wordt afgesloten met Race 1 van de F1 Academy, de Formule 4-klasse voor vrouwelijke coureurs, om 19:05 uur.

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