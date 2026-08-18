Guenther Steiner vond dat er bij het Formule 1-team van Haas geen ruimte was voor nieuwe ideeën. De Italiaan haalt hard uit naar zijn voormalige werkgever en teameigenaar Gene Haas. Hij stelt dat hij moedeloos werd van de constante interne strijd die hij jaar in, jaar uit moest leveren. Dat laat de voormalig teambaas weten in een reactie die is opgedoken op sociale media.

Hoewel de wegen van beide partijen begin 2024 al scheidden, zit de frustratie bij de voormalig teambaas blijkbaar nog diep. "Bij Haas was het hebben van ideeën niet welkom", stelt Steiner onomwonden in de High Performance-podcast. "Ik had een plan, maar ze wilden het niet uitvoeren". Daarmee doelt hij op de botsende visies tussen hemzelf en de leiding van het team. "Ik wilde niet blijven vechten voor hetzelfde", voegt hij daar nog aan toe.

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Nieuwe wegen voor Steiner

Sinds zijn vertrek bij de formatie heeft de mediapersoonlijkheid niet stilgezeten. Tegenwoordig is hij actief als televisieanalist voor onder meer het Duitse RTL en Canal+. Daarnaast maakte hij eind vorig jaar de overstap naar de MotoGP, waar hij inmiddels CEO en mede-eigenaar is van het Red Bull KTM Tech3-team. Een juridisch conflict met zijn voormalige werkgever werd in februari vorig jaar via bemiddeling afgerond, waarbij beide partijen hun beschuldigingen introkken. Toch sluit de analist een terugkeer in de koningsklasse van de autosport niet uit, mits hij de leiding krijgt over een substantieel project dat hij zelf kan vormgeven.

Huidige situatie

Bij de Amerikaanse renstal is het roer inmiddels overgenomen door Ayao Komatsu. Onder leiding van de Japanner en met een nieuwe technische samenwerking met Toyota, gaat het team tegenwoordig door het leven als het TGR Haas F1 Team. De renstal, met coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman achter het stuur, bezet momenteel de zevende plaats in het constructeurskampioenschap met eenentwintig punten. Teameigenaar Gene Haas is nog altijd de volledige eigenaar en blijft nauw betrokken bij de strategische koers van de formatie. Steiner zal hem niet missen: "We hebben geen relatie. Ik kan prima zonder hem verder."

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