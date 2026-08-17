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Start of the Dutch Grand Prix

Grote getalen buitenlandse promotors én bezoekers aanwezig voor laatste Dutch GP

Start of the Dutch Grand Prix — Foto: © IMAGO

Grote getalen buitenlandse promotors én bezoekers aanwezig voor laatste Dutch GP

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De organisatie van de Dutch Grand Prix kan tijdens de naderende en tevens laatste editie van de race rekenen op massale internationale belangstelling. Maar liefst achttien buitenlandse delegaties reizen deze week af naar Circuit Zandvoort om te bestuderen hoe het evenement in de duinen precies wordt georganiseerd, dat meldt De Telegraaf.

De voornaamste reden voor hun komst is het bestuderen van het 'Zandvoort-model'. Buitenlandse organisatoren zijn bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop de Noord-Hollandse badplaats een grootschalig entertainmentfestival naadloos weet te combineren met het sportieve aspect op het historische circuit. Daarnaast ligt de focus van de delegaties sterk op de innovatieve aanpak rondom crowd management en mobiliteit, waarbij tienduizenden fans succesvol naar een locatie met beperkte infrastructuur worden geloodst.

Zandvoort neemt afscheid

Het bezoek van de internationale delegaties valt samen met de zogeheten 'Final Lap' van het evenement in de badplaats. Het besluit om op het hoogtepunt te stoppen is, in combinatie met stijgende organisatiekosten, een verhoging van het btw-tarief en het gebrek aan overheidssteun, de directe aanleiding voor deze beslissing. Voor deze afscheidseditie, die komend weekend wordt gereden, staat er voor het eerst in de Zandvoortse geschiedenis een sprintweekend op het programma.

Promotor van het jaar

Dat het circuit wereldwijd als blauwdruk dient, is de afgelopen jaren al meermaals gebleken. Het evenement hanteert een strikt autovrij beleid voor de bezoekers. Waar in eerdere jaren al 98 procent van de fans op een duurzame manier per trein, fiets of bus naar het circuit reisde, zal dat percentage tijdens deze laatste editie de honderd procent naderen. Door het gebruik van vaste groene stroomaansluitingen in de paddock en speciale brandstof voor generatoren is de CO2-uitstoot sinds de terugkeer van de race drastisch verminderd. Het leverde de organisatie eerder al de officiële titel 'Promoter of the Year' op vanuit de koningsklasse van de autosport. Dit jaar is er ook nog eens veel belangstelling uit het buitenland: maar liefst veertig procent van de bezoekers komt niet uit Nederland.

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