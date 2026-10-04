Lewis Hamilton kan eigenlijk niet geloven dat hij alsnog op het podium in Maleisië is geëindigd voor de Grand Prix van Bahrein. De zevenvoudig kampioen maakte met Ferrari de keuze om de race te starten op droogweerbanden, een beslissing die hem duur kwam te staan.

Tijdens de start van de race was het al gestopt met regenen, maar was de baan nog wel vochtig. Daarnaast scheen de zon niet en dus zou het asfalt nog lang vochtig blijven. De mannen op droogweerbanden vielen dan ook terug naar achteren, waarbij Hamilton, maar ook Charles Leclerc, op de laatste posities rondreden. Toch kwam de race uiteindelijk ook voor hen op gang en via diverse inhaalmanoeuvres en met behulp van de Safety Car aan het einde van de race wist de Engelsman toch op het podium te klimmen.

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Softwareproblemen

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd onthult Hamilton de paniek toen ook zijn wagen, na die van Verstappen, tijdens de formatieronde er ineens mee ophield: "Maar toen kwam natuurlijk de regen en ontstond er grote paniek toen we allemaal vermogen verloren. Bij mij kwam het vermogen in het bijzonder niet terug en ik moest op de baan stoppen en de auto opnieuw starten. Uiteindelijk kwamen we allemaal weer in de pitstraat terecht. Gelukkig konden we onze oorspronkelijke posities weer innemen, maar daarna moesten we ontzettend lang wachten en waren we aan het discussiëren over welke banden we moesten kiezen."

Keuze voor droogweerbanden

De keuze werd genomen om op de droogweerbanden te starten: "Ik liep de pitstraat in, keek naar de grond en zei: "Het is nog steeds nat." Ik liep naar de pitmuur en zei: "Het is nog steeds nat." Toen zeiden zij: "Ja, maar omdat het zo lang heeft geduurd, gaat het zeker heel snel opdrogen en misschien zitten we al in de crossover." Uiteindelijk kozen we als team dus voor de softbanden. Toen we aan het einde van de pitstraat stonden en die twee hun bandenwarmers eraf haalden en op intermediates stonden, wisten we dat we een probleem hadden. Toen we de baan op reden en alle spray achter uit de auto van Max kwam, dacht ik: "Oké, dit is klaar. Ik zit echt in de problemen.""

Inhaalrace

Toch kwam de SF-26 daarna wel echt tot leven: "De auto voelde daarna geweldig aan. Mijn jongens in de garage maakten een paar hele goede pitstops en ook de strategie was goed. Maar dat we uiteindelijk weer op het podium zouden staan, had ik echt nooit verwacht. Natuurlijk ben ik ontzettend dankbaar dat we het uiteindelijk toch voor elkaar hebben gekregen om hier weer te staan."

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