Mekies ziet loon na werken na zege Verstappen: "Max was onaantastbaar vandaag"
Mekies ziet loon na werken na zege Verstappen: "Max was onaantastbaar vandaag"Maak ons je Google-favoriet
Red Bull-teambaas Laurent Mekies is achteraf niet alleen trots op overwinnaar Max Verstappen, die op Sepang zijn eerste zege van het jaar wist te pakken. De Fransman deelt bij Viaplay daarnaast een pluim uit voor de eigen motorafdeling, die in het debuutjaar ook de eerste overwinning mag bijschrijven.
Red Bull startte in 2021 met haar eigen motorafdeling, genaamd Red Bull Powertrains. Daar werd uiteindelijk Ford aan toegevoegd als partner. Vanaf 2026 staat het Oostenrijkse team dan ook op de startgrid met de zelfgebouwde krachtbron, waarbij de verbrandingsmotor door de FIA als de beste is uitgeroepen. Daardoor kleeft er ook een nadelige kant aan voor de renstal: zo mag het vanwege die status geen updates doorvoeren, daar waar de andere motorleveranciers dat wel mogen doen.
Red Bull Powertrains wint in debuutjaar
Mekies kan achteraf alleen maar de nodige schouderklopjes uitdelen: "Het was alweer even geleden. Het is pas race 16 en onze eerste overwinning als motorleverancier met Red Bull Ford Powertrains. Een geweldige start en om het op zo'n manier te doen, met een sterke snelheid, en Max was onaantastbaar vandaag." Het gaat pas om de eerste zege van Verstappen in 2026 en over een eventuele titelstrijd wil Mekies het dan ook niet hebben: "We bekijken het race voor race. We hebben in Bakoe laten zien dat we dichtbij zitten, dus hopelijk kunnen we nog een stap zetten."
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