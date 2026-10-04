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Hamilton, Alonso, socials

Alonso blij met punten in Maleisië en stipt opvallend momentje Hamilton aan

Hamilton, Alonso, socials — Foto: © IMAGO

Alonso blij met punten in Maleisië en stipt opvallend momentje Hamilton aan

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Fernando Alonso heeft in Maleisië een prima race achter de rug en neemt zelfs punten mee uit de Grand Prix van Bahrein. De tweevoudig kampioen heeft echter ook vragen en stelt dat het lange wachten op de herstart misschien wel te maken had met de FIA, die vooral weer wilde dat Lewis Hamilton kon racen.

Het geplaagde Aston Martin liet in Maleisië zien dat het tempo toch weer een beetje terug is. Tijdens de kwalificatie wisten Alonso, maar ook Lance Stroll, door te stoten naar Q2. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië ging het duo echter nog beter af. Alonso kwam uiteindelijk als achtste over de streep, Stroll moest het doen met P12.

Alonso blij met punten op Sepang

Alonso kijkt bij Sky Sports F1 terug op de prima race: "Het was een leuke race, dat zeker. Er gebeurde zo ontzettend veel aan het begin met de rode vlag en toen moesten we lang wachten. Toen besloten we om op de slicks te starten, maar dat was duidelijk niet de juiste beslissing. We waren op dat moment zelfs sneller dan de Ferrari en ik haalde Hamilton in en daarna kon ik wegtrekken. Toen dacht ik: dit gaat best lekker." De Safety Car aan het einde van de race heeft nog wel geholpen: "Dankzij de Safety Car kwam iedereen weer bij elkaar en toen was het eigenlijk een nieuwe race. Ik ben blij voor het team, er zijn namelijk niet veel weekenden waarin we punten kunnen scoren."

'FIA wilde stilgevallen Hamilton helpen'

Bij Formule 1-journalist Jorge Peiró gaat Alonso verder in op de neutralisatie aan het begin van de race en hint hij erop dat de FIA mogelijk Hamilton wilde helpen. "Ik weet niet wat er gebeurd is, ze zullen het moeten uitleggen. Ik heb dit jaar in het midden van races moeten opgeven en nooit werd de race gestopt omdat wij uitvielen, maar blijkbaar stond Hamilton in de berm en was er stress. De race moest gestopt worden zodat hij opnieuw kon starten, het was allemaal een beetje vreemd. Ze zullen het ons wel uitleggen in Singapore", zo verklaarde hij.

Statement FIA

De FIA heeft inmiddels een statement gedeeld waarbij het heeft erkend dat het om een softwarefout ging, waardoor diverse coureurs tot stilstand kwamen tijdens de formatieronde. Dat er vervolgens even moest worden gewacht, had volgens Nikolas Tombazis te maken met een software-update die op dat moment in elkaar werd gezet.

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