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Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, generic, BahrainGP, 2026

Hamilton emotioneel na ommekeer bij Ferrari: 'Ik wist dat ik het in me had'

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, generic, BahrainGP, 2026 — Foto: © IMAGO

Hamilton emotioneel na ommekeer bij Ferrari: 'Ik wist dat ik het in me had'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton heeft zich zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op het Sepang International Circuit in Maleisië verzekerd van de tweede startplek voor de Grand Prix. Het levert na afloop duidelijke emoties op.

De Britse coureur kende na een moeizame fase een duidelijke sportieve heropleving en greep het sterke resultaat aan om openhartig stil te staan bij het gevecht met zijn eigen zelfbeeld en het hervinden van vertrouwen. De knappe startpositie volgt kort op een roerige openingsfase van het raceweekend, waarin de renstal vrijdag nog een boete en reprimande van de FIA incasseerde wegens een defecte rechterbuitenspiegel. Hamilton zette die tegenslag echter direct om in pure baansnelheid en kwalificeerde zich knap vóór teamgenoot Charles Leclerc, die genoegen moest nemen met de vijfde startpositie.

Geloof in kunnen

Hamilton benadrukte na afloop hoe belangrijk een tastbare topprestatie is na een periode vol twijfels en tegenvallende resultaten. Het hervinden van de juiste balans en rust binnen de werkwijze gaf de doorslag om de Scuderia weer vooraan mee te laten strijden. De zevenvoudig wereldkampioen gaf daarbij een openhartige inkijk in zijn mentale veerkracht en het belang van vasthoudendheid wanneer de buitenwereld vraagtekens plaatst bij zijn capaciteiten: "Maar als je eindelijk rustig wordt, de boel op orde krijgt en alles soepel verloopt, en je behaalt een resultaat als vandaag, dan is dat echt geweldig."

In zich hebben

Het zorgt zelfs voor de nodige emoties: "Omdat het het geloof in jezelf weer bevestigt, juist door al die momenten dat het niet lukt. En dat doet je soms twijfelen, maar je blijft dat geloof houden, ongeacht wat er om je heen gebeurt. En dan, als het eindelijk lukt, denk je: zie je wel, ik wist dat ik het in me had", zo besluit de Ferrari-rijder.

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