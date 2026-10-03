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Schumacher duidelijk over Mercedes-duo: 'Russell heeft zijn meerdere gevonden'

Kimi Antonelli hoort pas van verslaggever over P3: 'Dat is niet verkeerd'

Schumacher duidelijk over Mercedes-duo: 'Russell heeft zijn meerdere gevonden' — Foto: © IMAGO

Kimi Antonelli hoort pas van verslaggever over P3: 'Dat is niet verkeerd'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Kimi Antonelli is zaterdagmiddag tijdens de mediaverplichtingen na afloop van de sessies compleet verrast door het nieuws dat hij de race van zondag vanaf de derde startpositie mag aanvangen. De Mercedes-coureur wist op dat moment zelf nog van niets en hoorde pas in het vierkantje dat een verschuiving op de startgrid bijzonder gunstig voor hem had uitgepakt.

De Italiaan hield in eerste instantie duidelijk rekening met een startplek die verder naar achteren lag, maar kreeg voor de camera te horen dat Isack Hadjar voor hem tegen een straf was aangelopen. Antonelli nam de mededeling met een brede glimlach in ontvangst en leek opvallend ontspannen onder de plotselinge meevaller voor de hoofdrace.

Verrassende mededeling

Voor Antonelli verliep het gesprek na afloop van alle actie op de baan ineens heel anders dan gedacht toen het over de startopstelling ging. De verslaggever wees de Italiaan erop dat hij er bijzonder goed voor staat voor de race op zondag. "Je bent nog steeds P3, je bent er nog steeds, Kimi", kreeg hij te horen toen hij voor de microfoon van F1 TV verscheen. Antonelli reageerde met de nodige verbazing en leek het nieuws op de baan nog even te moeten verwerken. "Oh, nou, ik begin morgen op P3", klonk het verbaasd uit de mond van de zichtbaar opkijkende Mercedes-rijder.

Gevolgen van gridstraf

Daarop volgde direct tekst en uitleg over hoe deze positieverbetering voor Antonelli precies tot stand was gekomen, waarbij werd verwezen naar een sanctie voor een Hadjar. Antonelli bleek vervolgens allerminst van zijn stuk gebracht door de ingreep en toonde zich vooral opgelucht over de gang van zaken. "Oh, dat is helemaal niet zo erg. Ja, oké. Bedankt voor het goede nieuws."

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