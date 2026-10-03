Na de oefensessies in Maleisië staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein op het programma. Mercedes was tijdens de derde training erg rap, maar ook Red Bull Racing kon met het tempo mee. McLaren begon het weekend nog rustig, maar komt ook in de buurt van de snelste tijden. Wie gaat er met de pole position vandoor? Volg het spektakel via ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie GP Bahrein in Maleisië Sorteer op: Laatste Oudste Softbanden Vanochtend bleek tijdens de derde training dat de softbanden over het algemeen de beste band zijn in Maleisië. De baan heeft weinig grip, zo is al sinds vrijdag duidelijk geworden, en de rode banden komen sneller op temperatuur. Weerstomstandigheden Het weer kan in Maleisië zomaar omslaan. Momenteel hangt er geen neerslag boven het circuit, maar op ongeveer 30 à 40 kilometer van de baan zijn er wel enkele buien gespot op de radar. Red Bull Red Bull Racing is er klaar voor. VT3 Vanochtend tijdens de derde training hing er kortstondig code rood. Er lag wat puin op de baan, maar dat werd snel opgelost. Welkom We gaan ons opmaken voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Max Verstappen was tijdens VT1 de snelste, Charles Leclerc tijdens de tweede oefensessie en Kimi Antonelli wist de snelste tijd tijdens de derde training van vanochtend te rijden. Wie gaat er straks met de pole position vandoor?

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