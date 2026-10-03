Nog geen druppel regen in Maleisië, maar wel ernstige weerswaarschuwing voor Verstappen Racing

Waar de hele week werd gesproken over regen voor de Formule 1 in Maleisië, is daar nog geen druppel gevallen. Verstappen Racing gaat waarschijnlijk wel met regen te maken krijgen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Dani Juncadella vecht voor het kampioenschap in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. Er is zelfs een weerswaarschuwing afgegeven voor extreme en gevaarlijke omstandigheden.

Op een stortbui van vijf minuutjes gedurende de nacht van de 24 uur van Spa na, heeft de GT World Challenge Europe nog geen enkele regenrace gehad dit jaar. De kans is groot dat daar in het Spaanse Montmeló verandering in gaat komen. De kwalificatie voor Race 1 vindt op deze zaterdagochtend plaats om 9:50 uur, gevolgd door Race 1 zelf om 14:00 uur. De kwalificatie voor Race 2 en Race 2 zelf zijn op zondag om 11:15 en 16:00 uur, respectievelijk. Juncadella hoopt de Sprint Cup-titel binnen te slepen voor Verstappen Racing en hoopt tevens op regen tijdens zijn thuisraces, vertelde hij tegenover GPFans. In ieder geval de laatstgenoemde wens lijkt uit te gaan komen.

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Code oranje voor GT World Challenge

Op vrijdag werd de tweede vrije training al verreden in de regen. De kampioenschapsleiders Bastian Buus en Ricardo Feller waren snel met de Lionspeed GP-Porsche, maar de Mercedes-AMG van Verstappen Racing bleek eveneens rap in het natte.

© SRO/JEP

Op deze zaterdagochtend zijn er nog blauwe luchten, maar het meteorologisch centrum van Spanje (Aemet) heeft code oranje gelanceerd en waarschuwt voor zware regenval in het gebied waar het Circuit de Barcelona-Catalunya middenin ligt. Vooral voor de race later vandaag en de zondagochtend- en middag zijn zorgen over mogelijke regenval van 100mm per twaalf uur. Er waren eerder deze week al overstromingen in de binnenstad van Barcelona.

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