De vrije trainingen van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS op het Circuit de Barcelona-Catalunya zitten erop en Dani Juncadella kan met tevredenheid terugblikken. Het uitproberen van setupwijzigingen lukte uiteindelijk niet vanwege regen, maar de Mercedes-AMG van Verstappen Racing blijkt rap op het natte asfalt.

Juncadella's ploegmaat Chris Lulham klokte de snelste tijd in de Paid Test van donderdag met een 1:41.167. Op de vrijdagochtend werd de eerste vrije training verreden voordat de regen arriveerde. Bastian Buus en Ricardo Feller, de kampioenschapsleiders met de Lionspeed GP-Porsche, stonden aan het einde van de droge sessie bovenaan met een 1:40.389, iets meer dan zes tienden voor Juncadella. Lulham sloot de tweede vrije training af als twaalfde, terwijl het vanaf de start van de sessie steeds harder begon te regenen. De Brit zat slechts een tiende van Buus en Feller vandaan. De rondetijden in de vrije trainingen betekenen weinig in de GT World Challenge en het gaat er vooral om dat de auto goed voelt. In het geval van Verstappen Racing lijkt dat in ieder geval het geval.

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Hopen op regen

"Het was een interessante dag", liet Juncadella weten tegenover GPFans. "We hadden het lastig, toen de baan nog droog was. Vervolgens hebben we na VT1 wat aanpassingen aan de auto gedaan. Ik denk dat we de goede kant op waren gegaan voor VT2 als het droog was gebleven, maar helaas regende het." Verstappen Racing kon daardoor niet uitproberen of de afstelling juist was voor een droge baan, maar toch is de thuisheld uit Barcelona positief.

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"Aan de andere kant verliep VT2 juist goed op een natte baan. Volgens mij waren we best competitief, dus dat komt wel goed. Onze hoofdrivalen, de Porsche, lijken echter ook heel snel te zijn in beide omstandigheden. Het gaat een interessant gevecht worden morgen. Ik hoop juist op wat regen, want dat gaat het wat spannender maken. Daar kijk ik wel naar uit. De vrijdag is eigenlijk altijd een beetje saai, want je rijdt wel veel op de baan, maar het telt voor niks. We gaan het zien wat er morgen gaat gebeuren", aldus Juncadella.

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