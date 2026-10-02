close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Juncadella in the Verstappen Racing garage at Barcelona-Catalunya

Juncadella optimistisch over Verstappen-AMG na vrije trainingen: "En nu hopen op regen"

Juncadella in the Verstappen Racing garage at Barcelona-Catalunya — Foto: © SRO/JEP

Juncadella optimistisch over Verstappen-AMG na vrije trainingen: "En nu hopen op regen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De vrije trainingen van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS op het Circuit de Barcelona-Catalunya zitten erop en Dani Juncadella kan met tevredenheid terugblikken. Het uitproberen van setupwijzigingen lukte uiteindelijk niet vanwege regen, maar de Mercedes-AMG van Verstappen Racing blijkt rap op het natte asfalt.

Juncadella's ploegmaat Chris Lulham klokte de snelste tijd in de Paid Test van donderdag met een 1:41.167. Op de vrijdagochtend werd de eerste vrije training verreden voordat de regen arriveerde. Bastian Buus en Ricardo Feller, de kampioenschapsleiders met de Lionspeed GP-Porsche, stonden aan het einde van de droge sessie bovenaan met een 1:40.389, iets meer dan zes tienden voor Juncadella. Lulham sloot de tweede vrije training af als twaalfde, terwijl het vanaf de start van de sessie steeds harder begon te regenen. De Brit zat slechts een tiende van Buus en Feller vandaan. De rondetijden in de vrije trainingen betekenen weinig in de GT World Challenge en het gaat er vooral om dat de auto goed voelt. In het geval van Verstappen Racing lijkt dat in ieder geval het geval.

Hopen op regen

"Het was een interessante dag", liet Juncadella weten tegenover GPFans. "We hadden het lastig, toen de baan nog droog was. Vervolgens hebben we na VT1 wat aanpassingen aan de auto gedaan. Ik denk dat we de goede kant op waren gegaan voor VT2 als het droog was gebleven, maar helaas regende het." Verstappen Racing kon daardoor niet uitproberen of de afstelling juist was voor een droge baan, maar toch is de thuisheld uit Barcelona positief.

© SRO/JEP
© SRO/JEP

"Aan de andere kant verliep VT2 juist goed op een natte baan. Volgens mij waren we best competitief, dus dat komt wel goed. Onze hoofdrivalen, de Porsche, lijken echter ook heel snel te zijn in beide omstandigheden. Het gaat een interessant gevecht worden morgen. Ik hoop juist op wat regen, want dat gaat het wat spannender maken. Daar kijk ik wel naar uit. De vrijdag is eigenlijk altijd een beetje saai, want je rijdt wel veel op de baan, maar het telt voor niks. We gaan het zien wat er morgen gaat gebeuren", aldus Juncadella.

Gerelateerd

Circuit de Barcelona-Catalunya Mercedes-AMG Verstappen Racing GT3 GT World Challenge Dani Juncadella

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

  • Vandaag 18:34
Porsche bovenaan in vrije trainingen, Juncadella en Vermeulen allebei snel in de regen

Porsche bovenaan in vrije trainingen, Juncadella en Vermeulen allebei snel in de regen

  • Vandaag 17:32
Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?

Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?

  • Vandaag 15:51
Verstappen Racing-coureur en Nederlander kunnen kampioen worden: dit is de GT3-stand

Verstappen Racing-coureur en Nederlander kunnen kampioen worden: dit is de GT3-stand

  • Vandaag 14:59
'Naast Verstappen willen nog drie F1-coureurs aan de Bathurst 12 Hour van 2027 deelnemen'

'Naast Verstappen willen nog drie F1-coureurs aan de Bathurst 12 Hour van 2027 deelnemen'

  • Gisteren 06:58
  • 3
Red Bull en Verstappen sterk op vrijdag in Maleisië, Hamilton krijgt straf | GPFans Recap Recap

Red Bull en Verstappen sterk op vrijdag in Maleisië, Hamilton krijgt straf | GPFans Recap

  • 1 uur geleden

Net binnen

22:19
Recap
Red Bull en Verstappen sterk op vrijdag in Maleisië, Hamilton krijgt straf | GPFans Recap
21:19
Brundle belt Horner na Ferrari-geruchten: 'Wat Christian zei?'
20:31
Corinna doet boekje open over Michael Schumacher in nieuwe Netflix-docu
19:40
Vasseur tempert verwachtingen na snelste tijd Leclerc: 'Dát wordt doorslaggevend'
18:49
Mekies vol vertrouwen na trainingen in Sepang: 'Ook wij strijden om overwinning mee'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend GT World Challenge in Barcelona

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

Vandaag 18:34
Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend? Voorbereiding op seizoensfinale

Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?

Vandaag 15:51
Verstappen Racing-coureur en Nederlander kunnen kampioen worden: dit is de GT3-stand Juncadella en Vermeulen

Verstappen Racing-coureur en Nederlander kunnen kampioen worden: dit is de GT3-stand

Vandaag 14:59
Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen' Max Verstappen

Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'

Vandaag 12:31
Ontdek het op Google Play
x