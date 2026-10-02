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Brundle belt Horner na Ferrari-geruchten: 'Wat Christian zei?'

Brundle belt Horner na Ferrari-geruchten: 'Wat Christian zei?'

Brundle belt Horner na Ferrari-geruchten: 'Wat Christian zei?' — Foto: © IMAGO

Brundle belt Horner na Ferrari-geruchten: 'Wat Christian zei?'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Sky Sports F1-analist Martin Brundle heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Christian Horner naar Ferrari. De commentator besloot zelf de telefoon te pakken en rechtstreeks contact op te nemen met de voormalig teambaas om duidelijkheid te krijgen over de verhalen die rondgaan in de paddock.

De verhalen kwamen op gang na recente uitspraken van de Brit, waarin hij de renstal uit Maranello een droom noemde. Horner zit inmiddels al vijftien maanden zonder team in de Formule 1, nadat hij na de Britse Grand Prix van 2025 op straat werd gezet door Red Bull. Recentelijk wordt Horner echter in verband gebracht met een terugkeer - en wel bij Ferrari. Brundle besloot daarom verhaal te halen bij de hoofdrolspeler zelf om te horen hoe de vork precies in de steel zit.

Brundle over contact met Horner

Brundle vertelde tijdens de uitzending rond de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit openhartig over zijn gesprek met Horner. "Er werd deze week veel over Christian Horner gesproken, dus ik heb hem gebeld. Hij zei: 'Ik was gewoon beleefd en respectvol over Ferrari in een interview, maar dat is vervolgens een heel eigen leven gaan leiden'", zo liet Brundle weten over het onderonsje.

De ophef ontstond naar aanleiding van een interview in de Britse krant The Times, waarin Horner aangaf dat Ferrari het enige team zou zijn waar hij als pure werknemer zonder aandelen aan de slag zou gaan. De Brit is op dit moment echter vooral druk met de promotie van zijn biografie. Hoewel hij eerder bevestigde dat er gesprekken lopen over een mogelijke rentree in de koningsklasse, is er volgens Brundle van concrete onderhandelingen met Maranello absoluut geen sprake.

Dynamiek met Hamilton

Martin Brundle keek daarnaast met een knipoog naar de pikante verhoudingen tussen Christian Horner en Lewis Hamilton, die sinds 2025 voor de Scuderia uitkomt. "Kun je je voorstellen dat Lewis en Christian samenwerken na 2021? Dat zou pas een interessante dynamiek opleveren", zo stelde Brundle lachend vast.

Brundle adviseert Ferrari rust te bewaren

Daarnaast waarschuwde Brundle de leiding van Ferrari voor overhaaste ingrepen aan de top. "Het heeft geen zin om voortdurend sleutelpersoneel te blijven vervangen; dat zie je ook in het voetbal. De rol van een teambaas is tegenwoordig ingrijpend veranderd. Ze moeten nu vooral rustig blijven en elkaar steunen. Een Ferrari-coureur of de Ferrari-teambaas zijn is tegelijkertijd de beste en slechtste baan in de Formule 1 door de enorme druk. De lijn tussen held en schlemiel is soms flinterdun, afhankelijk van of je het geweldig doet of dat men je nutteloos vindt. Daar moet je je weg in vinden."

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