Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'
Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije trainingen op het Sepang International Circuit een degelijke basis weten te leggen, al verliep de openingsdag in Maleisië niet geheel vlekkeloos. De Nederlandse coureur van Oracle Red Bull Racing noteerde in de ochtendsessie nog de snelste tijd van het veld, maar moest in de tweede training genoegen nemen met de vierde stek. Na afloop benadrukt Verstappen dat vooral de extreme hitte en de forse bandenslijtage voor flinke uitdagingen zorgen tijdens het raceweekend.
In de tweede trainingssessie was het namelijk Charles Leclerc die in zijn Ferrari de lakens uitdeelde met een tijd van 1:37.528. De Monegask bleef daarmee zijn teamgenoot Isack Hadjar en McLaren-coureur Lando Norris voor. Verstappen klokte uiteindelijk de vierde tijd met een 1:37.785 en voltooide in totaal twintig ronden. Daarbij lag de focus van de Nederlander voornamelijk op de langere runs op de medium band en met een zwaardere brandstoflading, ter voorbereiding op de race op zondag.
Verstappen noemt openingsdag degelijk begin
Voor Max Verstappen brachten de eerste twee trainingsuren direct de nodige inzichten, al weerspiegelt de uitslag van de tweede sessie volgens hem niet het volledige beeld. "Ik denk dat we een degelijk begin van het weekend hebben gehad", legt Verstappen uit na afloop VT2 bij F1TV. "Het is lastig, de baan is erg heet en we hebben veel degradatie. Dus er zijn veel dingen die we moeten uitzoeken."
De viervoudig wereldkampioen zag de baantemperatuur in de loop van de middagsessie oplopen naar 61 graden Celsius, wat uiteraard grote invloed had op de banden. Verstappen vindt het vooralsnog lastig om harde conclusies te verbinden aan de gemaakte stappen: "Het is moeilijk te zeggen of we vooruitgang hebben geboekt. Het was warmer in VT2 dan in VT1, en we hadden een ander programma."
Hitte en stuiteren spelen Red Bull parten
Tijdens de tweede sessie kreeg Max Verstappen daarnaast te maken met de nodige ongemakken in de cockpit van zijn RB22. Over de boordradio beklaagde hij zich over hevig gestuiter aan de achterkant van de bolide en liet de coureur weten dat zijn zitpositie niet optimaal aanvoelde. "Het voelt als een loterij elke keer als ik in de auto stap", klonk het dan ook veelzeggend richting zijn race-engineer.
Ondanks de lastige omstandigheden wist teamgenoot Isack Hadjar op zachte banden naar de tweede tijd te rijden, waarmee de Fransman Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich wist te houden. In de slotfase zorgde een stilgevallen Audi van Gabriel Bortoleto nog voor een Virtual Safety Car. Bortoleto kampte met een probleem aan de versnellingsbak, waardoor de training met nog twee minuten op de klok geneutraliseerd werd beëindigd.
Werk aan de winkel voor Red Bull
Max Verstappen beseft dat de Oostenrijkse renstal de verzamelde data goed moet doorspitten om zowel het tempo over één snelle ronde als tijdens de racesimulaties te verbeteren. De dreiging van regenbuien, die Liam Lawson vroeg in de middagsessie al opmerkte met enkele druppels op zijn vizier, zette uiteindelijk niet door. Daardoor kon het geplande droogweerprogramma wel volledig worden afgewerkt.
De Nederlander richt zijn pijlen nu op de verdere finetuning van de wagen richting de zaterdagse kwalificatie. "We hebben veel te doen, veel om naar te kijken en te proberen, en sommige dingen moeten we beter begrijpen", besluit Verstappen over het huiswerk voor de engineers.
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