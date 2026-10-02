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Red Bull geeft Verstappen gelijk en heeft pijnlijke boodschap: 'Kunnen we dit jaar niet meer oplossen'

Windsor luidt noodklok: 'F1 pakt helft van Verstappens wapens af'

Red Bull geeft Verstappen gelijk en heeft pijnlijke boodschap: 'Kunnen we dit jaar niet meer oplossen' — Foto: © IMAGO

Windsor luidt noodklok: 'F1 pakt helft van Verstappens wapens af'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Voormalig F1-teammanager en analist Peter Windsor stelt dat de huidige technische reglementen in de Formule 1 een groot deel van het talent van Max Verstappen buitenspel zetten. In een recente livestream op zijn kanaal legt de Brit uit dat coureurs door de huidige motoren tekortkomingen van hun wagen nauwelijks meer kunnen rechttrekken met pure stuurmanskunst.

De aanleiding voor de analyse was een vraag van een kijker over recente uitlatingen van Verstappen in de P1 Podcast. De Red Bull-coureur gaf daarin aan dat de hedendaagse bolides op een specifieke manier bestuurd moeten worden die voor vrijwel iedereen gelijk is. Hoewel Windsor toegaf het audio-interview niet zelf gehoord te hebben, herkent hij het achterliggende probleem direct en luidt hij de noodklok over de huidige koers van de koningsklasse.

Gereedschapskist van Max Verstappen gehalveerd

Volgens Peter Windsor treft het huidige reglementenpakket juist de allerbeste coureurs van het veld het hardst. "Deze power unitreglementen hebben minstens vijftig procent van Max' gereedschapskist weggehaald, zou ik zeggen. Hij kan het op allerlei manieren zeggen en ik kan het op allerlei manieren zeggen, maar dat is in essentie wat er gebeurt", aldus Windsor.

Windsor legt uit dat de coureur niet langer via het gaspedaal kan bijsturen zoals voorheen. "Je kunt het vermogen van de motor eigenlijk niet echt gebruiken om de auto in balans te brengen. Je kunt jezelf er niet mee uit een probleem met onderstuur, een tractieprobleem of andere zaken helpen die altijd een inherent onderdeel van de Formule 1 zijn geweest, omdat je zo beperkt bent door energy recovery en deployment." De analist benadrukt dat coureurs hierdoor klem komen te zitten wanneer het materiaal niet meewerkt.

Carlos Sainz als duidelijk praktijkvoorbeeld

Om te onderstrepen dat dit geen geïsoleerd probleem voor Max Verstappen is, wijst Peter Windsor naar de situatie rondom Carlos Sainz. De mate waarin een rijder wordt afgestopt door de regels, hangt volgens de analist namelijk sterk af van het algehele niveau van het chassis.

"Als je een heel goede auto hebt, ben je misschien maar twintig procent van je gereedschapskist kwijt. Met een verschrikkelijke auto verlies je misschien zelfs nog meer", verklaart Windsor. "Kijk naar Carlos Sainz. Het ene moment wint hij races bij Ferrari en kijk vervolgens naar hem in een Williams. Het gaat dus niet alleen om Max. Het is heel duidelijk dat een coureur van de kwaliteit van Max met deze auto's en deze power units veel minder kan doen om de tekortkomingen van een auto te compenseren dan welke coureur dan ook in welk tijdperk van de Formule 1."

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